Dara Rolins sa s tým teda nepára: Toto je jej vianočný odkaz. Možno by ste mali urobiť to isté

Speváčka je naozaj vyťažená a hlavne ku koncu roka, tak ako mnoho iných umelcov, aj ona je možno viac z domu ako by sa jej páčilo.

Na Štedrý deň poslala sympatický odkaz všetkým, ktorí sa naháňajú za dokonalými sviatkami. Popoludní zavesila na instagram fotografiu s najdôležitejším človekom v jej živote so slovami: "Šťastné a veselé. Užite si pohodu, rodinku, kamarátov, vyprdnite sa na milión vecí, ktoré ste proste nestihli (rovnako ako ja)... DNES nemusíte. A môžete čo chcete."

Dara toho podľa jej slov možno veľa nestihla, treba ale povedať, že stromček má už postavený od dvanásteho decembra. Pochválila sa ním aj pohodou s Laurou na sociálnej sieti TU.

Speváčka sa snaží dcére, ktorú má s bývalým partnerom Matejom Homolom, venovať toľko času koľko to len ide. A pri každej príležitosti ju samozrejme s láskou chváli. Nielen to, aká je nadaná, ale aj ako bezproblémová je jej výchova. Pre Šarm povedala: "Lola je dosť citlivá na to, aby stačil prísny pohľad či mierne zdvihnutý hlas na to, aby dala veci do poriadku. V živote som jej nedala ani na zadok. Nie preto, lebo by som podobné rodičovské výpady nepovažovala občas za veľmi účinné. Je to dané jej pohodovou povahou. Nikdy sa pre nič nehádzala o zem a veľmi dobre chápe slovo nie. Preto je komunikácia s ňou dosť jednoduchá."

Darine Vianoce teda vyzerajú naozaj pohodovo. Možno by ste sa mohli inšpirovať. Nestihli ste dnes večer všetko pripraviť tak dokonalo ako ste si predstavovali? Trošku sa uvoľnite...