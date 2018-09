DARA ROLINS žiarili ako nikdy predtým. Tvrdí, že jej vyvolený už na ňu číha

Rozpustené dlhé vlasy a šaty ako princezná. Ktorá z nás by sa v takomto stylingu necítila výnimočne?

"Myslím si, že aj v mojom prípade je to zmeným imidžom. Som "copatý" typ a dnes som bola za princeznú," vysvetľuje speváčka. Veľkú pohodu však pripisuje aj nedávnej dovolenke. "Som príjemne odpočinutá, pretože sme boli s malou ešte pred začiatkom školy na Malorke. Bolo to veľmi oslobodzujúce, regulárny oddych. A ak vás zaujíma, či mám nového frajera, nemám," smeje sa Dara a dodáva. "Ale už by som niekoho prijala. Určite už niekde existuje a číha, ale zásada je nehľadať! Keď budem hľadať viem, že stopercentne nikoho nestretnem. Ale na druhej strane si extrémne užívam slobodu a som úplne v pohode s tým, ak mi nový vzťah príde do cesty o rok o dva...," priznáva spokojne.

Dara najskôr pokrstila parfém a potom všetkých hostí roztancovala svojimi hitmi.