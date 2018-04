Dara a Rytmus zalovili v rovnakých vodách: Pozrite sa, čo ich po ROZCHODE spája

Najkrajší pár česko-slovenského šoubiznisu, ako ich mnoho fanúšikov tituluje, sa verejne rozišiel v mieri, čo obaja deklarovali na svojich kontách na sociálnych sieťach. No až také priateľské to podľa mnohých ľudí z ich okolia predsa len nebolo. Viacero zdrojov potvrdilo, že rázny koniec spravila dlhodobo nespokojná Dara, čomu nasvedčuje aj status Rytmusa tesne pred návratom z pobytu v Miami, kde sa tešil okrem iného aj na svoju lásku. Aj keď obaja rozbitie vzťahu treťou osobou popierajú, iste k nemu prispel aj mladý muž z najnovšieho videoklipu speváčky. Nezaháľal ani Rytmus, na nedávnom niekoľkotýždňovom pobyte v Miami trávil veľa času so Silviou Slobodovou, ktorá tam žije.

Stále to bolí! Hovorí Dara Rolins o obrovskej životnej strate

Reálne iskrenie

Viacero ľudí z blízkosti Dary a Dávida Mészárosa, fešného potetovaného svalovca z erotikou nabitého Darinho klipu Miesta, potvrdilo, že o ich stretávaní vedia. „Iskrenie vo vášnivom klipe nie je hrané. Prepuklo to už na jeseň, zoznámili sa cez Luciu Mokráňovú a jej frajera Pepeho. Oni im aj robia alibi, akoby kryjú chrbát pred verejnosťou,“ povedal nám človek z ich blízkosti. To, že Dávid sa po boku Dary objavil v novembri na párty v žilinskom klube a že často cestuje do Prahy, o čom prikladá aj fotodokumentáciu na svoj profil na sociálnej sieti, môže nasvedčovať tvrdeniam viacerých blízkych, že speváčka a bývalý futbalista majú k sebe naozaj blízko.

Dara Rolins sa podelila o INTÍMNY zážitok, ktorý dopadol inak, ako jej priateľ očakával. A TOTO prezradila o Rytmusovi

Váži si ženy

Fešák, ktorý pochádza z mäsiarskej rodiny od Galanty a venoval sa futbalu, chcel preraziť v modelingu. Bol to vraj jeho veľký sen, no prekážkou sú početné tetovania. „Neposkytujeme súkromné informácie o svojich modeloch, ale môžem potvrdiť, že Dávid pre nás pracuje už päť rokov. Sprostredkovali sme mu nafotenie niekoľkých kampaní. Je to veľmi dobrý chlapec, ktorý si váži ženy,“ povedala nám majiteľka agentúry New Face Management Nina Sedláková.

Paľo Habera sa stretol so svojou krásnou Danielou. FOTO veľa napovie, ako je na tom ich vzťah

Sú si kvit?

Z bydliska športovca sme sa dozvedeli, že zhruba pred tromi rokmi sa mu rozpadol vážny vzťah. Vtedajšiu priateľku vraj požiadal o ruku a rozchod potom zle znášal. „Odvtedy sa vrhol do klasického futbalového života – rôzne bujaré párty, večierky… Je veľmi dobrý kamarát s futbalistom Vladkom Weissom,“ vravia ľudia blízki Dávidovi. Podľa nich sa po zoznámení so sexi speváčkou stal jej bútľavou vŕbou a bol jej psychickou oporou, keď riešila problémy vo vzťahu s Rytmusom. „Tvrdia, že ich vzťah sa unavil, ale prispelo k tomu výrazne to, že sa im nepodarilo mať dieťa. Dávid bol Dare nablízku, až ju úplne očaril. Hovorí sa, že je ním fascinovaná,“ vraví ďalší človek z Galanty.

Kristína Farkašová o najväčšej strasti v partnerskom živote. Pre TOTO ju nemôže muž sklamať

Ani Rytmus vraj nie je úplne „čistý“, šepká sa o slečne z Nitry, s ktorou sa vraj dlhšie stretáva. Najnovšie sa venoval Slovenke Silvii Slobodovej, pochádzajúcej z obce Jelka pri Galante, ktorá už zopár rokov žije v americkom Miami. Naberanie boxerskej formy na zápas, kvôli čomu sa za veľkú mláku reper vybral, si spríjemnil trávením času s blondínkou, ktorú aj podľa jej slov očaril.