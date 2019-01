Debutantka Plesu v opere Antónia Lišková hovorí, že aj v Taliansku je zložité…

Slovenská herečka Antónia Lišková žije už niekoľko rokov v Taliansku. Napriek tomu, že u nás doma jej meno dlhé roky nikomu nič nehovorilo, na Apeninskom poloostrove sa teší podobnému úspechu, ako mnohé iné talianske celebrity. Rodáčka z Bojníc však na Slovensko nikdy nezanevrela a tento rok sa dokonca prvýkrát chystá na dobročinný Ples v opere.

Na obrazovkách slovenských televízií minulý rok zarezonoval seriál Milenky. Príbeh štvorice žien si získal srdcia množstva divákov aj vďaka výborne zvolenému hereckému obsadeniu. Jednou z hlavných hviezd bola 41-ročná Antónia Lišková, ktorá na svoje seriálové priateľky dodnes nedá dopustiť. „Sú to skvelé herečky a super ženy. Bolo pre mňa veľkou cťou pracovať a spoznať sa s nimi. Samozrejme život, práca a diaľka nás materiálne rozdelili, ale som si istá, že keď sa znovu stretneme, bude to, ako keby sme sa videli včera.“

Slovenské publikum začalo Antóniu registrovať práve vďaka tomuto seriálu. To však neznamená, že by sa herectvu doposiaľ nevenovala. Práve naopak. V Taliansku začínala ako modelka, až sa dostala k herectvu. „Taliansko bola náhoda a dodnes si myslím, že v tom zohral svoju úlohu aj osud. Je veľmi ľahké sa do tejto krajiny zaľúbiť. Sú tu krásne mestá, jedlo, kultúra, Taliani a samozrejme filmografia. Na Slovensko chodím veľmi často, za rodinou, za spomienkami a za koreňmi. Nikdy som naozaj zo Slovenska neodišla,“ priznala a dodala, že necháva na osud, či sa raz na Slovensko vráti natrvalo.

Vďaka životu v Talianskom šoubiznise navštívila Antónia mnoho večierkov a akcií, na ktoré sa väčšina Sloveniek nikdy nedostane. Nikdy však nebola na dobročinnom Plese v opere, kde sa teší aj kvôli jeho charitatívnemu zámeru, ktorý tento rok opäť upriamuje pozornosť na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. „Vždy som bojovala za práva ´slabších´. Som veľmi citlivá na témy, ktoré sa týkajú detí. Všetky deti majú právo na vzdelanie, všetky deti majú právo na to, aby žili rovnakým životom a hlavne tie, ktoré ten život nemajú uľahčený. Sú to deti citlivé, geniálne a štedré na emócie. Ja ich poznám veľa a stačí s nimi byť len chvíľu na to, aby človek pochopil, že sa od nich môžeme toho naučiť viac my, ako oni od nás.“

Väčšina ľudí by možno očakávala, že v Taliansku podobné problémy už dávno neriešia, no podľa slov Antónie to ani tam nie je celkom ružové. „Aj tu v Taliansku je to zložité. V triede mojej dcéry sú dve deti s takzvanou ´didaktickou podporou´ a majú odlišný didaktický program ako ostatní. Myslím, že treba vychovať deti aj dospelých, aby pristupovali ku všetkému, čo je iné a rozdielne rovnako, ako pristupujú ku všetkému, čo považujú za ´normálne´.“

