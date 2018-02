Deväťmesačný syn Zdenky Prednej: Neuveríte, čo už drží v ruke!

Majú sa čoho obávať, pretože im konkurencia dýcha prakticky na chrbát! Synovia Zdenky Prednej (33) a Oskara Rózsu(43) sú očividne ovplyvnení tým, v akom prostredí vyrastajú, pretože hudba sa im dostáva prakticky pod kožu.

To potvrdila na sociálnej sieti aj samotná speváčka, ktorá sa pochválila videom, ako si v lone jej malého Eliáša tróni basová gitara a on si na nej rozkošne brnká. Hudobník Oskar Rózsa sa teda má čoho obávať a nie nadarmo sa hovorí, že jablko nepadá ďaleko od stromu. To isté platí aj v prípade staršieho Oskarka (3), ktorého zase strhlo sólo Martina Valihoru a on mu kontroval na detskej trúbke.

Jedno je jasné, synovia sa im vydarili a ak zdedia talent po rodičoch, máme sa na čo tešiť!