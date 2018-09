Dieťaťu sa nebránim! Andrej Bičan prehovoril o spolužití s mladou priateľkou

Koncom minulého roka sa prevalilo, že známy zabávač sa po jedenástich rokoch manželstva s Editou (41) rozvádza a má za ňu náhradu, mladú východniarku Michaelu (23). Dvojica doteraz žila v prenajatom dome v bratislavskej časti Vrakuňa, kde s nimi býval aj Andrejov syn z prvého manželstva Michal. Pred pár dňami sa však šoumen na sociálnej sieti pochválil fotografiou domu a informáciou, že mení bývanie.

Postupujete podľa porekadla Postav dom, zasaď strom, sprav syna? Bude aj svadba a dieťa s Michaelou?

Keď to príde, tak to príde. Momentálne ešte stále nie som rozvedený. O dôvodoch nebudem hovoriť. Viac ako polovica spoločnosti je rozvedená, čo znamená, že všetci, ak nie priamo, tak brat, sestra alebo niekto blízky zažil tú transformáciu a vždy je to ťažké. Preto čím menej sa to medializuje, tým je to pre mojich najbližších ľahšie. Chcem, aby rozvod už bol za mnou, aby sa odklepol a boli jasné pravidlá v tom vzťahu. Potom môžu nasledovať ďalšie kroky. A či bude dieťa, to ja neviem.

Ale teda nebránite sa mu? Mohli by ste priateľke povedať, že už deti máte a nechce sa vám do ďalšieho...

Nie, nebránim sa. Ale ďalšie moje dieťa musí mať v živote priestor. Ak budem schopný vytvoriť ho a zabezpečiť, tak áno, ak nebudem schopný, nebudem niekoho ťahať do paštétového sveta a vytvárať mu nepredpoklady na to, aby uspel. Prijímam veci v živote tak, ako prichádzajú, a neľutujem ani jednu chvíľu a rozhodnutie. Som otvorený hociktorej výzve, ktorá prichádza.

Aké ste mali leto?

My televízni pracovníci máme prázdniny. Poňali sme to po slovensky, takže sme boli s deťmi dva týždne v Tatrách, dva na východe. Máme tam u Miškinej mamy psa. Keď ho deti uvideli, až sa zbláznili od šťastia. A baby konečne videli Košice. Je tam krásne námestie, výborná fontána, pozreli sme si košický dóm. Navštívili sme Prešov, boli sme v Užhorode na trhu nakupovať, v Miškovci sme plávali v jaskyni a boli jesť v rytierskej krčme. Maďari majú hrad Šťastný kameň, pod ním je pivnička v stredovekom štýle, kde robia klasické hodovanie. Dostanete dobové obleky a rukami si trháte stehno z kačky, aj kapustu jete rukami. Bol to stravovací zážitok, návrat k živelnosti. Chceme sa tam vybrať znova, tak sa nám to páčilo. A s Miškou sme boli v Toskánsku, aby v našom vzťahu bol aj rozmer bez detí.

Určite vás teší, že deti akceptujú vašu mladú priateľku.

Keby spolu nevychádzali, netrávili by sme tak veľa času spolu, neabsolvovali by sme prázdniny. Nebudeme predsa robiť v živote veci, ktoré nám majú byť nepríjemné. Ja som veľmi spokojný so stavom, ktorý je.

Stále si s manželkou deti striedate?

Áno, po týždňoch. Dcéry majú zabehnutý systém, je to pre ne veľmi dôležité, aby vedeli, kedy sú u koho a kedy ktorý z dôstojníkov velí. Nemyslím si, že by s tým mali problém, vedia sa prispôsobiť každej domácnosti.

Zvláda vaša priateľka starať sa o domácnosť a tri deti?

Áno, prebrala za mňa veľa povinností, s ktorými mi pomáha. Mám pocit, že ju deti poslúchajú viacej ako mňa. Domácnosť zvláda na výbornú. Dokonca výborne varí a je šikovná kuchárka.

Čo vám od nej chutí?

Všetko. Ona to tak nejako ordinuje, snaží sa mi dávať racionálnu stravu. Len zabúda na to, že keď rozdelí porcie, mne dá XXL, hoci racionálnu, a sebe len S. A tak sa mi nejako nedarí tú diétu, ktorú sme si povedali, že absolvujem, dodržať.

Rozhodli ste sa schudnúť kvôli mladej priateľke?

Chcem schudnúť. Nejde o mladú priateľku, ale človek sa cíti lepšie. Je to už módny trend udržiavať sa fit, tak aj ja sa chcem. A strava hrá veľkú rolu. Miška to robí veľmi dobre, len v rámci nakladania porcií to vždy preženie. A vekový rozdiel nepociťujem. Mám pocit, že tak, ako sa ja cítim ešte stále veľmi mladý, pojašený, ona je vyzretá a zrelá, že sa niekde stretávame. Veľmi dobre sa dopĺňame.

Kde ešte?

Vo všetkom. Jeden povie, že dnes večer budeme pozerať film, je jasné, že sa bude pozerať film. Chuť vyraziť si na výlet tiež prichádza spoločne. Máme šetriaci režim v nákupoch, lebo sa snažíme racionálne nakupovať, tak je výborné tráviť hodinu v hypermarkete a vkladať do košíka brokolice a rozmýšľať, čo budeme jesť. Mám pocit, že to je na symbióznej sínusoide.

Veríte na osud, že ste sa našli?

To ukáže čas. Teraz je ešte skoro, len dva roky, čo sme spolu. Zatiaľ však môžem len ďakovať, že je vedľa mňa človek, ktorý sa mi venuje na plné obrátky a chápe, čo robím, a podporuje ma. Lebo nebyť jej, prvá a druhá séria Tvojej tváre by nemali ten „andrejbičanovský“ esprit, ktorý mali. Do toho projektu sa to moje vtedajšie šťastie vlialo.

Práve prešiel okolo Martin Nikodým a skonštatoval, že aj teraz ste šťastný.

Áno, ja som šťastný ako blcha. Však on vie...

V novej sérii šou Tvoja tvár znie povedome ste sa prepracovali do poroty. Budete obhajcom súťažiacich?

Zažil som dve série a naozaj niektoré aspekty porotcovia nevedia do hodnotenia započítať. Len porotca, ktorý bol účinkujúcim, ich pozná. Skôr budem kontraporotcom. Nie som divadelný umelec ako Zuzka Fialová, nemám producentské ambície ako Dano Dangl, nie som ani spevák, takže ja to budem hodnotiť z toho najlaickejšieho pohľadu, ako to hodnotí doma televízny divák. Takže zástupca ľudu? Áno, ja som ten, ktorý sa poháda. (Smiech.)