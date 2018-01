DLHY vyrovnala: Moderátorka a modelka Jasmína Alagičová lietala v problémoch!

Obyvatelia a návštevníci bytového komplexu v bratislavskej Petržalke si môžu krátiť cestu výťahmi sledovaním zoznamu neplatičov na preddavkoch úhrad do bytového fondu. Aktuálne sa medzi trinástimi „zábudlivcami“ vyníma aj známe meno – moderátorka módnej televízie.

Dlhu sa zbavila

Jasmínin dlh sa vyšplhal na vyššiu sumu, no koncom roka všetky podlžnosti, na rozdiel od niektorých iných vinníkov, vyplatila. Ako jej však vôbec vznikol dlh? „Nevšimla som si to, lebo suma, ktorá odchádza každý mesiac, nie je veľmi výrazná. Mala som zlé bankové spojenie, pretože sa menili čísla účtov v správcovskej spoločnosti, a tak moje úhrady odchádzali na starý, neaktuálny účet. Poplietlo sa to a nezaregistrovala som to hneď. Len čo som si to však všimla, hneď som to napravila a už je všetko v poriadku,“ vysvetľovala Jasmína nepríjemnú situáciu.

Vytlačí Adelu?

V prípade exotickej krásky s balkánskymi a maďarskými koreňmi teda nejde o to, že by trpela finančnými suchotami. Okrem modelingu a moderovania v módnej televízii sa jej črtá ďalší kšeft snov. Dozvedeli sme sa, že sa ukázala na kastingoch a kamerových skúškach na moderátorku SuperStar a vraj by sa mala objaviť aj vo veľkej úlohe v seriáli Oteckovia. „Pravda je, že momentálne mi vesmír praje, mám ponuky, o ktorých som doteraz iba snívala. Ale nerada by som to konkretizovala, lebo to ešte nie je úplne odklepnuté a som hrozne poverčivá,“ smeje sa a dodáva: „Keď sa o niečom vopred hovorí ako o tutovke, stane sa, že to nevyjde… No už to, že sa niečo takéto deje, beriem ako obrovský dar a teším sa. Ak by to malo pozitívny výsledok, uvidíte ma skákať dva metre. Aj viac, keďže sama mám skoro dva metre,“ smeje sa.

Ak je teda pravda o ponuke na moderátorku SuperStar, niet sa prečo čudovať jej radosti. Získať flek po Adele Vinczeovej je obrovská prestíž. Napokon, ľudia Jasmínu už dnes prirovnávajú k vychýrenej moderátorke – vraj je výrečná a má zmysel pre humor. „V rámci inteligencie ešte mám čo doháňať, lebo Adela má veľké všeobecné znalosti, ale teší ma, ak ma k nej prirovnávajú. Je to pocta,“ dodáva.