Do spoločnosti NAOSTRO?! Zdá sa, že kráska si nechala nohavičky doma!

Opäť sa zaskvela v bielej farbe. Iné dámy sa jej boja, doslova vyhýbajú ako čert krížu, keďže biela farba opticky rozširuje, no kráska s vymakaným telom bielu farbu zbožňuje! Pri pohľade na outfity miss z roku 2013 je evidentné, že panensky nežná farba hrá v jej šatníku prím.

Kráska Chomisteková ukázala vypracované telo. Z jej sexi bielizne sa vám zatočí hlava!

Nosí ju nielen do spoločnosti, ale svoje sexi krivky tiež vyhrieva na slnku v plavkách bielej farby. Môže si to pokojne dovoliť, vypracovaná postava so snedým opálením v bielych outfitoch krásne vyniká.

Aj pred pár dňami sa Karolína objavila v bielych šatách s transparentnými dielmi z dielne Hellenski, ktoré z nej spravili očarujúcu no i nežnú bytosť. Pozornému oku neujde, že pod šatami bola pravdepodobne naostro. Keďže majú na boku transparentnú časť, nohavičky asi nechala doma... Brunetka sa stala dokonca múzou dizajnérov tejto značky, ktorí pripravili celú kolekciu inšpirovanú našou „Helenou Trójskou“ ako Karolínu medzi sebou titulujú.