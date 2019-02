Dominika Cibulková to vytmavila kritikom. A je v tom po uši aj Novak Djokovič!

Ľudová tvorivosť nepozná hraníc, a preto vznikla koláž, kde sú hlavnými postavami najúspešnejšia slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková a aktuálna svetová jednotka, srbský tenista Novak Djokovic. Poukazuje na to, že zatiaľ čo Dominika nosí kožuchy z pravej kožušiny, Djokovic podporuje charitatívne projekty. „Chcel by som otvoriť tretiu reštauráciu, kde budú chudobní môcť jesť zdarma. Peniaze nie sú pre mňa problémom. Zarobil som dosť, aby som mohol nakŕmiť celé Srbsko. Chcem sa tak poďakovať tým, ktorí ma roky podporovali.“

Aby hviezdy nehasli

Keď sme našu tenistku kontaktovali s otázkou, čo hovorí na výtvor kolujúci po internete, len sa pousmiala. Od roku 2012 má totiž spolu s bývalou basketbalistkou a kamarátkou Broňou Borovičkovou občianske združenie Aby hviezdy nehasli… „Ako vyplýva z názvu, nie sme ľahostajné k smutným osudom kedysi slávnych športovcov, ktorí celý svoj život zasvätili športu a reprezentovaniu našej krajiny. Zviditeľnili Slovensko na veľkých súťažiach ako MS, ME, OH a podobných vrcholových podujatiach. Podporujeme aj ľudí, ktorí sa zaslúžili o ľudský rozvoj, či už v oblasti kultúry, vedy, techniky… Pomohli sme už mnohým a dočkali sa aj verejného poďakovania, pre mňa však sú zadosťučinením hlavne osobné stretnutia a poďakovanie ako v prípade herca Ivana Palúcha alebo olympijského víťaza v boxe z roku 1952 Jána Zacharu,“ vraví Dominika.

O pomoci nevykrikujem

Teší sa, že aj posledná akcia z novembra minulého roku na počesť legendárneho basketbalistu Jána Rajniaka mala na verejnosti veľký ohhlas. „Mám svoju značku by Domi s mojou kolekciou dostupnú pre fanúšikov po celom svete. Práve z predaja týchto vecí putujú financie priamo do občianskeho združenia. Ale o charite nikto nenapíše… Ja sa však takto neprezentujem, nesnažíme sa o veľké promo. Predsa len sú to osobnosti a ja si na nich nebudem robiť reklamu alebo kampaň,“ uzatvára Dominika. A čo sa týka Djokovica v koláži, naša špičková tenistka má argument, že on i jeho manželka Jelena sa tiež ukazujú v kožušine a nikto im to nevyčíta. Zrejme má na mysli zimné bundy, ktoré majú manželia olemované kožušinou či kožušinové čižmy Jeleny. Aj tu sa ukazuje, že kopať do vlastných a velebiť cudzincov nie je správna cesta…

