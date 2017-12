Dominika Mirgová miluje Vianoce, no až také veselé ich mať nebude

„Ale milujem tento sviatok,“ hovorí večne dobre naladená speváčka. Výzdobu vraj majú hotovú už pár týždňov pred Vianocami, len stromček budú zdobiť tesne pred Štedrým večerom. „Kvôli malému, aby sa mal z čoho tešiť,“ vysvetľuje Dominika. Sviatočné dekorácie majú na svedomí spolu s mamou, vyrábali ich samy.

Darčeky dvojmo

Tak ako vo väčšine rodín, aj u Mirgovcov sa sviatočná nálada mieša so stresom, že chcú mať všetko dokonalé. Je to spôsobené najmä tým, že ženské osadenstvo rodiny nestihne pred sviatkami upratať. Môžu za to Dominikine časté návštevy. „U nás to pred Vianocami vyzerá dosť rušno,“ smeje sa speváčka. „Dvadsiateho tretieho decembra mám narodeniny a rodina a kamaráti mi chodia gratulovať. Takže s mamou na Štedrý deň len upratujeme,“ konštatuje speváčka. Na otázku, či rodičia a manžel môžu zabiť dve muchy jednou ranou a spojiť narodeninový darček s vianočným, má jednoznačnú odpoveď nie. „Každý oslavuje zvlášť Vianoce a narodeniny, prečo by som mala byť výnimka?“ smeje sa Dominika. Manžel Peter je, našťastie, už pripravený na všetko. Hneď ako sme od Mirgovcov odišli, chystali sa totiž nakupovať darčeky. Prezradil nám, že pre milovanú polovičku má pripravené prekvapenie – vianočné aj narodeninové. A čo by si želala nájsť pod stromčekom speváčka? „Mne sa Vianoce nerátajú bez ponožiek a papúč," smeje sa Dominika. Hoci mnohí považuju takéto darčeky za trápne a smiešne, pod Dominikiným stromčekom nesmú chýbať.