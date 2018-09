Doplatil na hlúposť: Nechcel platiť na syna, na webe sa však chvastal luxusom. A teraz za to dostal šesť mesiacov basy natvrdo!

Ešte pred pár rokmi ako hosť Jana Krausa počúval futbalista od ostrého moderátora samé komplimenty. Řepka bol vtedy svetovou futbalovou hviedzou a tešil sa povesti tvrdého obrancu, ktorý si od nikoho nenechá po hlave skákať ani za cenu početných disciplinárnych prehreškov. Kraus netajil, že mu tento drsný chlapák imponuje. Ktovie, čo na neho hovorí dnes, keď sa z Řepku stala azda najvysmievanejšia česká celebrita. Pre jeho hlúposť i preto, ako je pod papučou.

Neplatič výživného

Futbalistovu kariéru vždy sprevádzali škandály. A nielen bitkárske, hlavne súkromné. V čase, keď bol v Krausovej šou, bol druhý raz ženatý. Hoci sa mu vtedy peniaze ešte sypali, odmietal platiť výživné svojej prvej žene a súd riešil, že jej dlhuje skoro milión českých korún.

Jeho vtedajšej manželke Vlaďke to však nevadilo. Samozrejme, len do chvíle, keď sa s Řepkom rozišla aj ona a dostala sa do rovnakej situácie, keď nechcel platiť na ich syna Markusa. Olej do ohňa navyše začala prilievať jeho nová láska. Blonďatá moderátorka Kateřina Kristelová, ktorej najväčším životným uspechom je víťazstvo v českej súťaži o najkrajšie nohy.

Porno inzerát

Všade, kde sa títo dvaja ukázali, bolo zrejmé, že v tomto duu nosí nohavice Kateřina. A že ju baví štengrovať ho proti jeho ex. Tokajúci Řepka ju slepo počúval. Jeden z ich spoločných nápadov mu však teraz vyniesol hrozbu polročnej basy a Katke pokutu päťdesiattisíc českých korún.

Rozhodli sa totiž ponížiť Řepkovu exmanželku a podali falošný pornoinzerát s Vlaďkinou fotkou a ponukou, že páni si môžu objednať jej eskortné sexuálne služby.

„Som atraktívny eskort s chuťou podnikať čokoľvek, čím väčší penis, tým lepšie,“ zabávali sa pri vymýšľaní textu, ku ktorému pripojili Vlaďkino telefónne číslo. Bohužiaľ, pri tejto zábavke sa dali nafilmovať. Existuje kamerový záznam z banky, kde Kristelová drží v ruke mobil, diktuje pokladníkovi údaje, Tomáš vytiahne peňaženku, platí a Kateřina potom zvyšok peňazí zhrabne. Popri tom škodorodostne kontroluje displej a ukazuje veľdielo Tomášovi.

Basa za kyberšikanu

Vtedy sa bavili oni, dnes sa môže baviť ponížená Vlaďka. Keď jej totiž začali volať sexuchtiví páni, obrátila sa na políciu. Tá vypátrala vinníkov a pred pár dňami bol súd. Sudkyňa svojím rozsudkom všetkých šokovala. Rozhodla, že za kyberšikanu Řepka pôjde na šesť mesiacov natrvdo za mreže. Jeho partnerka zacvaká mastnú pokutu.

Prečo bola taká prísna? Řepkovi priťažilo, že je v podmienke za šoférovanie v opitosti a nevykonáva verejnoprospešné práce, ktoré mu súd uložil v minulosti. A to, že neplatí na syna. No zavážil eše jeden fakt. Brnianska sudkyňa si dala tú námahu, že podarený párik Kristelová – Řepka sledovala mesiac na Instagrame. A tam videla, že chlapík, ktorý sa prezentuje na súde ako chudák a odmieta Vlaďke platiť výživné, sa na webe s Kateřinou chváli luxusom, fotkami z drahých dovoleniek, uráža exmanžleku a sebavedome vtipkuje, že sa už cíti jednou nohou v base. „Ich reakcie boli detinské, pohŕdajúce a arogantné,“ uviedla, ako na ňu zapôsobili ich profily na sociálnych sieťach. Řepka sa síce na súde ospravedlňoval, no nepomohlo mu to. Tak uvidíme, či mu uverí aspoň odvolací súd, alebo pôjde do teplákov naozaj.