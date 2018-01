Dopraje mu otca? Tehotná Barbora Švidraňová prezradila tajné plány s talianskym priateľom

Ryšavka nám v rozhovore prezradila nielen to, ako prežíva tehotenstvo, ale aj to, či sa dieťa bude stretávať s otcom, ktorý žije v zahraničí.

Čo máte okrem bábätka nové?

Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Nové nemám nič, možno len viac voľného času, keďže už musím poľaviť z pracovného tempa.

Bábätko ste plánovali?

Nie, neplánovali. Keďže sme zatiaľ ani nevedeli, kam sa bude náš vzťah uberať, nič sme neriešili. Nechávali sme to voľne plynúť. Obaja sme si uvedomovali, že vzťah na diaľku nie je jednoduchý. Ale vyššia moc to chcela inak a spojila nás spoločným potomkom už teraz. A ja som za to veľmi vďačná, pretože predpokladám, že pri našej obojstrannej pracovnej vyťaženosti by sme to asi nikdy nenaplánovali.

Boli ste cez sviatky s priateľom?

Sviatky som strávila doma v Žiline s rodičmi a bratom ako zatiaľ každý rok. Odteraz sa zvyky však už asi trochu zmenia, takže som si to chcela ešte užiť doma.

Zvažujete, že by ste sa odsťahovali za priateľom a opustili Slovensko?

Natrvalo zatiaľ asi nie. Určite budeme veľa cestovať, aby sme sa vídali čo najčastejšie, ale s malým bábätkom si to sama v zahraničí, bez rodiny, hlavne bez pomoci mamy neviem predstaviť. Navyše, Francesco veľa cestuje po celom svete, takže ani v Londýne sa nezdrží pridlho. Zo začiatku bude jednoduchšie, keď on bude chodiť za nami. A potom sa uvidí. Určite chcem pre svoje dieťa to najlepšie, čo sa týka vzdelania, životnej úrovne a perspektívy. A ak sa to u nás na Slovensku nezlepší, možno budem zvažovať sťahovanie. Veď ja sa môžem za prácou vracať na Slovensko stále alebo to riešiť striedaním – pol roka doma, pol roka v Londýne. Všetko sa dá, keď sa chce. Okrem toho dnes je celý svet taký prepojený, že nie je problém s cestovaním. Veď v Londýne som z Bratislavy skôr ako autom v Košiciach.

Cestujete za Francescom často?

Povedala by som, že na to, ako ďaleko od seba žijeme, sa vídavame veľmi často. Pred tehotenstvom to bolo jednoduchšie, ale verím, že čoskoro opäť nájdeme spoločný pravidelný režim.

Ako zvládate tehotenstvo?

Striedavo-oblačno. Je to trochu námaha, ale tá patrí k tomu. A stojí za to. Keď prvýkrát zacítite pohyb v brušku, zabudnete na všetky nevoľnosti, závraty a bolesti krížov...

A čo tehotenské chúťky a nočné nájazdy do chladničky?

Práveže vôbec nie. Žiadne bláznivé kombinácie. Tehotenstvo mi veľmi pomohlo napraviť stravovanie. Bábätko si samo pýta viac zeleniny a ovocia a musím pravidelnejšie jesť, lebo inak ma v noci budí „vlčí hlad“.

Premýšľali ste už aj nad menom?

Samozrejme. Malé bude mať talianske priezvisko po otcovi, takže sa snažíme nájsť niečo pekné a univerzálne. Také, aby to malo aj slovenský ekvivalent, ale ani v zahraničí by to nebolo ťažké vysloviť.

Pátrali ste už aspoň jedným očkom po výbavičke?

Samozrejme, tomu sa nedá odolať. Ale keďže ešte neviem pohlavie, obzerám skôr unisexové vecičky. Do mája mám ešte dosť času. Veľa vecí podedím aj po rodine a kamarátkach, takže o výbavičku sa nebojím.

Speváčka Nela Pocisková povedala, že tehotenstvo jej pomáha pri speve, má vplyv na výkon bránice. Máte aj vy podobnú skúsenosť?

Skôr som počula, že naša vytrénovaná spevácka bránica nám veľmi uľahčí pôrod, pretože vieme správne zatlačiť. Tak dúfam, že to bude pravda. Pri speve však začínam skôr cítiť, že mám obmedzenejší priestor na rozpínanie pľúc, ale zatiaľ to nie je nepríjemné. Zvláštnejšie je skôr to, že vibrácie cítim aj vnútri a cítim, ako na to malé reaguje, niekedy to šteklí.

Na čom momentálne pracujete?

Je plesová sezóna, takže ma čaká niekoľko plesov a večierkov, kým príde bábätko, a rada by som popracovala na vlastnej tvorbe. Mám napísaných pár nových textov, ktoré sa snažím zhudobňovať.

Rysujú sa vám aj pracovné ponuky?

V rámci televízie to utíchlo, keďže sa nemôžem zúčastniť na dlhodobejšom projekte, ale zase sa otvorili možnosti, spolupráce s rôznymi detskými značkami a záležitosti týkajúce sa detí. Napríklad 16. januára krstím novú knižku Kristíny Farkašovej Som nový človiečik, ktorú mi darovala, a ja už sa teším, ako do nej začnem zapisovať všetky novinky po narodení.

Ešte koncertujete?

Tento týždeň sa objavím ako hudobný hosť v Sitdown Comedy v Luna bare a v Talkshow Mariána Lechana v martinskom divadle. Koncom marca ešte plánujeme posledné dva koncerty s mojou kapelou Basie Frank Band v Žiline a Ružomberku, takže ste všetci srdečne vítaní.