Dorota Nvotová je pred tretím rozvodom. Nechápe, prečo ju ľudia odsudzujú, veď ona iba...

Prvýkrát sa Dorota Nvotová (36) vydala za muzikanta Miroslava Lábela alias Whiskyho. Vtedy mala devätnásť. Aj keď sa zobrali po dvojtýždňovom chodení, vydržalo im to päť rokov. Potom stretla Brita Johnyho Rowetta, jemu povedala svoje áno v roku 2012, ale do roka bolo po vzťahu. Nechala ho vraj kvôli svojmu terajšiemu manželovi Martinovi, s ktorým sa zosobášila v roku 2014. Vydržalo im to päť a pol roka a majú spolu päťročného syna Filipa. Aj tieto rozvodové papiere už ležia na súde a Dorota bude opäť slobodná.

V relácii Reflex priznala, čo ju na tom celom štve. „Všetci sa rýpu v tom, že Nvotová bola už trikrát vydatá. Že to je veľa. Mám 36 rokov, od tých šestnástich – sedemnástich randím. Je za dvadsať rokov nenormálne mať tri vzťahy? Nie, nie je... Ak by som s tými ľuďmi nebola zobratá, tak to nikto nerieši! Ako možno odsudzovať to, že niekto chce ísť do toho naozaj a s dobrou vierou, že je to navždy? Ale vyjdem z toho vlastne ako ‚čubka‘, ktorá strieda chlapov!“ priznala pred kamerou. Dorota si stále vychutnáva svoj dobrodružný život aj so svojím synom. Rád cestuje a berie ho so sebou všade. Priznala však aj to, že malý by sa už rád niekde usadil. Uvidíme, kde Dorota nakoniec zakotví.