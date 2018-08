Dovolenkári sú šokovaní. Pražského turistu roztrhal na pláži žralok. Odborníci ale varujú: Toto je len ZAČIATOK!

Len pred pár dňami sa objavila správa, že vo vodách okolo Malorky plával obávaný biely žralok. Bralo sa to skôr ako kuriozita, málokto veril, že žraloky môžu predstavovať pre dovolenkárov skutočné nebezpečenstvo. No len do minulého piatka, keď žralok roztrhal turistu priamo manželke pred očami.

Obeť z Prahy

Tragédia sa stala v luxusnom egyptskom letovisku Marsa Alam. Celý svet zdúpnel, pre naše končiny je to ešte šokujúcejšia správa, keďže obeťou je dovolenkár zo susedného Česka. Štyridsaťdva ročný muž z Prahy, otec dvoch detí, ktorý sa do Egypta vybral na dovolenku. A keďže dovolenkoval s rodinou, nesprával sa rizikovo. Nelákal ho žraločí ostrov, ktorý sa v týchto vodách tiež nachádza. On zostal na hotelovej pláži. Ako tisíce iných sa so ženou vybrali po dlhom drevenom móle do hlbšej vody, aby si mohli zaplávať a pozorovať preslávenú podmorskú krásu Červeného mora. Netušili, že pod vodou sa ukrýva agresívny zabijak.

Masaker pod mólom

Turista skočil prakticky do žraločej papule pred očami svojej ženy, ktorá útok videla z móla. Zrejme jej to zachránilo život, lebo sa práve chystala skočiť za mužom. Ten si vraj ani nestihol nasadiť šnorchel. Zviera sa na neho okamžite vrhlo a stiahlo ho do hlbiny. Muselo byť veľmi agresívne, lebo okamžite vyštartovalo po plavcovi, ktorý údajne zomrel hneď po prvom masívnom uhryznutí. Žralok mu odhryzol nohu a obe paže, zvyšok tela potom vyplavilo more neďaleko miesta, kde došlo v útoku.

Krvilačné šialenstvo

Čo sa presne stalo, musia teraz zistiť experti. Je pravda, že v Červenom mori žije viacero žralokov vrátane nebezpečných, no turisti s nimi nemali problémy. A už vôbec nie v bezprostrednej blízkosti pláže. Objavili sa preto špekulácie, že útok má na svedomí loď prepravujúca dobytok, ktorá mršiny zhadzovala do mora, kde ich okamžite trhali mrchožrúti. Zodpovedalo by to agresívnemu správaniu žraloka z pláže. Je totiž známe, že krv u nich navodzuje stav označovaný ako alimentárna frenézia, čosi ako krvilačné šialenstvo, keď sú nachystané roztrhať všetko, čo je v ich blízkosti.

Miestny starosta Atef Wagdy teóriu o lodi nepotvrdil. V okruhu pätnásť kilometrov od tragédie však vyhlásil zákaz kúpania a na pláž pricestovali dvaja odborníci na žraloky z Káhiry, ktorí hľadajú dôkazy, aby nezvyklý útok objasnili.

Varovanie sa napĺňa

Svet je útokom šokovaný, odborníci na žraloky nie. Už roky upozorňujú, že moria sú na mnohých miestach prakticky bez rýb a žraloky sú hladné. Nervózne a agresívne hľadajú si nové zdroje potravy. Kde? Tam, kde je mäsa najviac. Na plážach. Ľudské mäso im síce nechutí, pre hlad však menia svoje stravovacie návyky. Dôkazom sú aj množiace sa snímky žralokov v blízkosti hotelov. A, bohužiaľ, aj množiace sa správy o útokoch.