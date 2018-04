Druhýkrát vydatá herečka Vlastina Svátková: Je to prvý muž, ktorému verím!

Jemná blondínka to v živote nemala ľahké, ale už má konečne slnečné dni. Aj keď pôsobí veľmi krehko, zdá sa, že má silu koňa. Dokázala sa dostať z bulímie, vytrpela si silný psychický teror od priateľa a už má za sebou aj rozvod s českým režisérom Danom Svátkom (42), s ktorým má dvoch synov Adama (10) a Kryštofa (6). Ani toto všetko ju nepoložilo a nezanevrela na mužov. Druhýkrát sa vydala za produkčného Jiřího Kounického a takmer pred rokom mu porodila desaťmesačného syna Matyáša.

Sedela v kúte

Samozrejme, že v jej živote neboli len zlé chvíle. Nielenže má tri krásne zdravé deti, ale aj v kariére sa jej darilo a stále darí. Ponuky dostávala nielen u nás na Slovensku, ale aj v Česku, kde s rodinou žije. Obdiv mnohých si získala aj vďaka tomu, že si zahrala v bondovke, kde v kasíne otrávila agenta. Aj keď to teraz vyznie, že kariéra je pre ňu dôležitá, vyvracia to. „Nikdy som nemala široké lakte a nikam som sa nepchala"konštatuje. Práve v tomto období sa objavuje v našom novom seriáli Hotel. Herečka priznáva, že natáčanie bolo popri rodine veľmi náročné. Veľakrát situáciu zachraňoval jej manžel Jiří, ktorý tak miluje deti, že ak by mohol, zostal by na materskej.

Rada padá do postele

Počas nášho rozhovoru vyzerala herečka skvele, bola plná energie a dokonca jej aj veľmi pristal krátky strih vlasov, ktorý je u nej novinkou. „Je to náročné. Nebudem sa hrať na to, že všetko je super a zvládam to ľavou zadnou. Nestíham ani cvičiť a už vôbec nie chodiť do nejakých salónov. Keď idem raz za mesiac na kozmetiku, tak som šťastná a to je asi tak všetko. Najradšej som, keď padnem do postele a spím. To je moja najobľúbenejšia činnosť.“

Nedodrží slovo

Doma to majú naozaj pestré. Nielenže vychovávajú troch chlapcov, ale občas k nim príde aj manželova dcéra z predchádzajúceho vzťahu. „Štyri deti, to nie je zábava. Spoločnú výchovu sme riešili, ale chcelo to sadnúť si a stanoviť pravidlá. Tu nie je iná cesta,len stáť jeden za druhým. I keď, veľakrát je to tak, že deti prirodzene počúvajú jeho. Ja som tá, ktorá niečo zakáže a o dve hodiny už na trest zabudne. Takže on je ten, čo to vedie a ja som umelkyňa, ktorá si pláva v snoch a predstavách, tvorím si, píšem a hrám… Pochopil, že odo mňa nemôže čakať prísnosť,“ konštatuje Vlastina.

Ospravedlňuje sa im

So synmi má otvorený vzťah a nemá problém sa pred nimi rozplakať. Chcem, aby vedeli, čo sú prirodzené emócie. Veď ja pred nimi plačem aj sa smejem. Niekedy sa im aj musím ospravedlniť, ak neoprávnene kričím alebo mám podráždenejší tón. Poprosím ich o prepáčenie s tým, že to s nimi naozaj nemá nič spoločné. A to musím povedať, že hlavne pred rokom som bola veľmi citlivá, tehotenské hormóny so mnou urobili svoje,“ priznáva dnes už s úsmevom. Čo ju dokáže najviac dojať? „Keď sa deti objímu alebo objímajú najmladšieho Matyáška,“ hovorí.

V poradni

Aj keď na otázku, či je s manželom šťastná, odpovedala vrúcnym áno, priznala, že navštívili terapeuta. „My sme úplne odlišní. On má rad systém v chladničke a mne je jedno, kde to hodím. Nehádame sa do krvi, ale rozhodli sme sa, že vyhľadáme terapeuta. Nech nám povie, ako to má byť, ako máme vytvoriť ten systém veľkej rodiny. Našli sme skvelého, dokonca sa s ním nasmejeme a stáva sa naším kamarátom. Situáciu vždy odľahčí humorom. Vysvetlí nám, že každý ma svoju pravdu, každý sme z inej výchovy a rodiny a teraz sa učíme spolu žiť. Vraj čím viac sa budeme smiať, tým dlhšie nám to vydrží. To je tá naozajstná láska, ktorá sa vlastne začína v momente, keď ľudia prestanú chcieť meniť jeden druhého, ale rešpektujú sa navzájom,“ opísala rady, ktorými sa riadi.

Žiarlivci?

Vlastina je krásna žena, tak sme boli zvedaví, či sa u nich doma nebojuje so žiarlivosťou. „Naopak. Chýba mi, že nie je vôbec žiarlivý, tak ho podpichujem: To ti nevadí, keď mi niekto lichotí? Myslím, že vo vnútri asi žiarli, ale navonok to neukáže. A ja som tak normálne žiarlivá a zo zábavy sa vypytujem, keď niekam ide, či tam budú ženy, aké sú a ako vyzerajú. Len podpichujem, naozaj,“ smeje sa šibalsky.

Zároveň dodáva, že je to prvý muž v jej živote, ktorému verí. „Neverím, že by mi ublížil. Pri ňom som sa učila dôvere, po tom všetkom, čo som mala predtým a aj keby mu pípali v noci esemesky, verím mu. Moje srdce je teraz otvorené a dúfam, že sa nikdy nezavrie,“ uzatvára spokojne.