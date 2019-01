Dušan Cinkota dospel k zdrvujúcemu poznaniu. Týka sa jeho práce

Dušan Cinkota (48) sa minulý rok v lete dostal po šiestich rokoch strávených vo väzení na slobodu. Doma ho s radosťou čakala tehotná manželka Zuzana (32), šťastní rodičia a kopa známych. V septembri sa mu narodil syn Oleg. Po pár týždňoch sa naplno ukázalo, že vhupnúť rovnými nohami do reality nie je jednoduché. Herec si je vedomý, že sa bude musieť riadne obracať, aby uživil rodinu.

„Minulý rok bol veľmi šťastný a dúfam, že tento rok bude ešte šťastnejší. Teda mohol by byť rovnako šťastný, ale pracovne to musí ísť hore. Musím naozaj veľa pracovať, aby sme sa rodinou zastabilizovali, aby sme mali do budúcna vyhliadky a istoty. Zatiaľ je to stále také štartovanie, ale život nie je ,peříčko“ priznáva s tým, že pracovné ponuky síce má, ale žiadna zatiaľ nie je dotiahnutá do konca. „Neviem, ako budem žiadaný, ako ma budú chcieť obsadzovať… Je to omnoho ťažšie, ako keď som odchádzal do väzenia. Ceny sa zvýšili, honoráre klesli, práce je menej,“ konštatuje herec.

EXKLUZÍVNE: Eva Rezešová prehovorila – zbavuje sa luxusného majetku a spomienok! FOTO vnútri

Čaká na ponuky

Herci majú celkom široké pole pôsobnosti, okrem divadla, televíznych seriálov, rôznych súťažno-zábavných relácií si môžu zarobiť v dabingu, reklame na televíznej obrazovke či reklamných rádiových spotoch. K Dušanovi zatiaľ žiadna takáto ponuka neprišla. „Každý začiatok som si musel oddrieť takže nepredpokladám, že teraz to bude iné. Budem silno dúfať, modliť sa a pozitívne myslieť,“ hovorí s nádejou v hlase.

Keď sa opýtame na pracovný plán B, Dušan netají, že ho chytá trochu panika. „Až mi zle príde, keď si na to spomeniem. Neviem čo iné by som mal robiť... Verím tomu, že sa vrátim do práce, ktorú viem robiť, chcem robiť a ktorú milujem. Hovorí sa: Šuster drž sa svojho kopyta, a aj ja chcem robiť to, čo mi ide najlepšie. Dúfam, že sa všetko vráti do správnych koľají, pretože už tých výhybiek bolo toľko, že ma to nebaví,“ hovorí úprimne.

Srdeční aj úprimní?

V hereckej brandži je veľmi dôležité byť na očiach a stále v dianí. Zo začiatku je dobré nestratiť kontakt s ostatnými umelcami. Dušan Cinkota tvrdí, že našťastie je s kolegami v kontakte. „Postretávali sme sa a boli to veľmi pekné, vrúcne, priateľské, sľubné stretnutia, ale uvidíme, ako to bude ďalej, ako sa prejavia. Nikdy som nevedel rozoznať, kto je ku mne úprimný a kto nie. Vždy som chcel uveriť tomu, čo ten človek prezentuje. A preto som sa mnohokrát sklamal, ale aj milo prekvapil. No naučil som a byť otrlejší, takže nejaké sklamania neočakávam. Čo mi však chýba, je trpezlivosť. To je moja zlá stránka, ale som vytrvalý, takže tým to kompenzujem. Znamená to, že dokážem, hoci netrpezlivo, ale vytrvalo čakať,“ smeje sa herec.

Ceny sú zdrvujúce

Dušan Cinkota má za sebou prvé Vianoce na slobode a ten pocit si nevie vynachváliť. „S najkrajším darčekom na svete, aký môže človek dostať – synom Olegom, boli úžasné. Boli sme v úzkom rodinnom kruhu Zuzka, Ogino, ja a naša trinásťročná sučka. Na Prvý a Druhý sviatok vianočný sme boli s rodinami na strednom Slovensku. Poviem vám, boli to krásne Vianoce, ani sme nepotrebovali žiadne darčeky. Ani sme neočakávali. Samozrejme, Ogino dostal darčeky a to bola najväčšia pomoc. Pretože všetky detské veci sú neskutočné drahé a vôbec všetko, čo okolo dieťaťa rodina potrebuje. Teraz to vidím a neviem, ako to rodina s priemerným platom dokáže utiahnuť. To je zdrvujúce. Je super, že existuje pomoc medzi mamičkami a kamarátmi, že ľudia si takýmto spôsobom pomáhajú,“ pochvaľuje súdržnosť ľudí.

Nech nie je po mne

Pri synovi však herec zabudne na všetky starosti. Zatiaľ pozoruje, čo s ním rodičovstvo robí, ako ho mení. Priznáva, že konečne pochopil tvrdenia kamarátov, že len keď sa mu narodí dieťa, pochopí, čo je to mať strach. „Syn do našej rodiny priniesol veľa radosti, ale aj zodpovednosti. Už nie som len sám za seba. Učím sa, koľko pozornosti treba venovať dieťaťu, pozorujem Zuzku, pretože ženy to majú prirodzené dané. Niekedy ma aj upozorní, za čo som jej veľmi vďačný, že sa mu mám viac venovať. Povie mi, že nie je všetko iba o práci. Vidím, že ma syn potom aj viac vníma,“ opisuje Dušan. Aj keď úloha otca v rodine je aj o zabezpečení financií, myslí si, že ak sa chlapi venujú svojim deťom hodinu denne, je to málo. Keďže jeho syn má iba pár mesiacov, zatiaľ si našiel záľubu v kočíkovaní. S Olegom je vonku, koľko malý vydrží. Manželka Zuzka si za ten čas môže oddýchnuť alebo urobiť, čo potrebuje. „Otcovstvo určite prinesie chlapovi nový pohľad na rodinu, spolupatričnosť. Musí si ukrojiť zo svojho ega, lebo je tam človiečik, ktorému treba niečo odovzdať a uprednostniť ho. Ja sa budem snažiť, aby si náš syn vytvoril vlastnú osobnosť. Nechcem, aby bol na môj obraz. Ale to je asi vekom, pretože pred dvadsiatimi rokmi by som sa určite snažil, aby bol ako ja. Potom však človek príde na to, že nie je všetko zlato, čo sa blyští,“ smeje sa.