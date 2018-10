DUŠAN CINKOTA priznal, že syna zapil ako sa patrí: Celú nedeľu sme vytriezvievali

Kedysi bol na roztrhanie, obsadzovaný v divadle aj v televízii a jeho hlas, ktorý prepožičal aj Chandlerovi z Priateľov, je nezameniteľný. Potom však prišli prešľapy s drogami, ktoré ho dostali do väzenia. Dušan Cinkota si za mrežami odpykal šesťročný trest. Po celý čas mu bola veľkou oporou manželka Zuzana (31). A keďže dostal aj „opušťák“, dnes sa teší zo svojho prvorodeného syna.

Mám trošku starch

Zuzana Cinkotová porodila Olega v sobotu. Meral 57 centimetrov a vážil 4 310 gramov, a keďže jeho otec je už dva mesiace na slobode, mohol ho dôstojne osláviť.

„Ťažko sa mi hľadajú slová, ešte som také niečo nezažil. Je to príjemné mravčenie spojené s menšou obavou, ale to sa asi volá strach o dieťa. Presne to ešte neviem pomenovať. Ale aj o Zuzanku mám trošku strach. Ešte stále ich mám v nemocnici, takže nech sú už šťastne a v zdraví doma,“ opísal pre Šarm prvé pocity šťastný otec.

Boli sme spolu

Zuzana porodila v Banskej Bystrici a Dušan tvrdí, že sa po celý čas od svojej manželky takmer nepohol.

„Bol som celý čas v nemocnici. Počúvali sme pokyny personálu, robili sme všetko, ako bolo treba a s pokojom sme veci nechali plynúť. Nebol som akurát pri samotnom akte a v tej malej izbičke tesne po pôrode som nemohol byť, pretože už tam boli dve detičky, jedno práve pripravovali do inkubátora,“ opisuje herec, ktorý sa na rozdiel od niektorých čerstvých oteckov nebál zobrať synčeka na ruky hneď, ako to bolo možné.

Knieža Oleg

Netradičné meno Oleg bolo Dušanovým výmyslom.

„Samozrejme, meno pre dievča vyberala Zuzanka,“ smeje sa. Tvrdí, že keby nesúhlasila, zhodli by sa určite aj na inom mene, ale bola za. „Meno som vymyslel už dávno, ešte v máji. Nijaké iné ma nepresvedčilo, aj keď sme o tom veľa diskutovali. Je pekné, krátke, dôstojné. Páči sa mi, ako znie. Až potom sme sa dočítali, že Oleg bol knieža, nazývaný tiež Múdry, ktorý spojil Kyjevskú Rus, meno má škandinávsky pôvod a znamená zdravý, šťastný.“

Oslava na zdravie

Ako na Slovensku býva dobrý zvykom, nový prírastok do rodiny treba osláviť. Inak to nebolo ani u Cinkotovcov. „Zuzanka mi kládla na srdce, že malého treba riadne zapiť, aby bol zdravý, tak som jej splnil želanie. Na oslave boli moji dvaja švagrovia a priatelia. Veľmi dobre sme to oslávili a som rád, že sme mali aj kedy vytriezvieť. V nedeľu sa po celý deň liečilo a v pondelok sme už mohli ísť do práce,“ smeje sa herec.

Kto budú krstní rodičia malého Olega, a či vôbec budú, zatiaľ ešte manželia Cinkotovci nevedia. „Všetko má svoj čas a so Zuzankou sa určite na niečom zhodneme,“ dodáva Dušan.