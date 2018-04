Rodina Nely a Filipa sa na Veľkú noc rozrástla. Čo znamená MENO, ktoré dali dcérke?

Keď sme sa v novembri minulého roka pýtali Nely Pociskovej, či už s Filipom Tůmom poznajú pohlavie bábätka, ktoré nosila ešte len pod srdcom, povedala: "Nevieme, ale ja by som veľmi chcela teraz dievčatko. Vždy som chcela mať prvého chlapca, čo sa splnilo, a potom dievčatko, aby svoju sestru chránil. Tak ako som to mala ja s bratom. Viem, ako to funguje."

Nele sa túžba splnila a čoskoro dvojročný Hektor má od Veľkonočného pondelka sestričku, ktorú môže raz ochraňovať. Zatiaľ si ale bude musieť zvyknúť na nového člena rodiny. Čerstvá mamina vie, že to možno nepôjde hladko: "Ak sa mu narodí súrodenec, myslím si, že bude šokovaný, ako je možné, že jeho mama drží niekoho iného na rukách. Ale je vnímavý a zlatý... Nejako mu to budeme postupne vysvetľovať. Budem sa nesmierne snažiť, aby nemal pocit, že je na druhej koľaji," povedala nám Nela pred pár mesiacmi.

Vtedy netajila, že jej druhé tehotenstvo bolo neplánované a trochu ich zaskočilo. Po prvé, o druhé dieťa sa chceli pokúsiť až keď by mal Hektor aspoň tri roky, po druhé, musela prestať spievať v obľúbenom muzikále a vzdať sa aj zaujímavej postavy v seriáli Oteckovia. Dieťa je však dar - všetko išlo bokom.

Čo znamená Liana?

Dcérke mala vyberať meno práve Nela. Ak je pravdou latinské Nomen est omen, teda meno je predurčenie, čo vlastne dala do vienka svojej dcérke Liane?

Liana oslavuje meniny 16. februára, spolu s Idou. Liana je skrátená podoba latinského mena Juliána a znamená "patriaca Júliovcom" - rímskemu rodu. Nositeľka tohto mena je vnímavá extrovertka, ktorá rada pomáha ľuďom. Je čestná a má svoj názor - nedá sa len tak ľahko ovplyvniť.

Dospelé Liany sa nezahrávajú s láskou ani citmi mužov, nepotrebujú nezáväzný flirt, sú čisté v citoch. Ak sa stanú mamami, sú veľmi zodpovedné a niekedy až úzkostlivé, berú veci veľmi vážne.

Vyzerá to teda tak, že šťastná mamina sa musí pripraviť na to, že k Hektorovi pribudla ďalšia naozaj silná osobnosť, ktorá bude mať svoj názor. Vo svete sa raz nestratí, bude si vedieť zastať samú seba, a to je tiež dôležité. Šťastní rodičia urobia všetko pre to, aby boli obe ich deti spokojné. Najdôležitejšiu vec, ktorú si však obaja prajú je to, aby boli zdravé.

Rodičom blahoželáme.