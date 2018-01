Elena Podzámska otvorene o nepríjemnom starnutí aj o tom, že z ROZCHODU so životnou láskou sa nedokázala spamätať

Hoci Elena Podzámska (46) herečka vyzerá o desať rokov mladšie, otvorene hovorí o tom, že starnutie, najmä pre ženu, je celkom náročné. „Nechcem povedať, že nemám problémy starnúť, ale ani nechcem povedať, že mám. Uvedomujem si, že každý deň sme starší a starší vlastne už od narodenia. Čas nezastavím, je to nezvratný fakt, a ak ho, najmä my ženy, neprijmeme, je to pre nás strašné trápenie. Lenže ja sa chcem tomuto trápeniu vyhnúť, takže sa snažím zobrať to ako nezvratný jav. Nemám problém priznať, že napríklad teraz, keď natáčam seriál Vlci, hrám mamu peknej mladej ženy Natálky Germániovej. Niekedy sa tak na ňu zahľadím a hovorím si, akú má krásnu vypnutú pleť, žiadne vrásky... Samozrejme, vzápätí si uvedomím, že veď aj ja som mala dvadsaťosem rokov a aj Natálka bude mať raz po štyridsiatke… Ale niekedy mi to tak príde, že by som prijala byť mladšia,“ hovorí Elena Podzámska s úsmevom.

Večne mladá

V dobrej kondícii sa udržuje pravidelným cvičením a za pleť bez vrások vďačí genetike po mame a dermatologičke Ivete Hasovej. „Moja mamina má po sedemdesiatke a má krásnu pokožku, takže tú som zdedila po nej. Veľa do krémov neinvestujem, kupujem si ich z bežného reťazca a dám si poradiť od pani doktorky. Odporúča mi neinvazívne zákroky na hydratovanie pleti, rozžiarenie, a teda aj jemné vyhladenie. Občas mi pichne botulotoxín proti vráske hnevu,“ pochvaľuje si Eňa. Štíhla herečka tvrdí, že má šťastie, pretože jej nechutia sladkosti v žiadnej forme, prirodzene jedáva zdravo. Prekvapuje azda tým, že si musí strážiť, aby sa najedla. Niekedy totiž doslova zabudne jesť, no zo svojej hmotnosti už nechce stratiť ani deko. „V mojom veku by už ani nebolo dobre, aby som schudla, pretože by som mala strhanú tvár, vyzerala by som staršie,“ hovorí otvorene.

Ráta do sto

Vo skvelej mentálnej kondícii udržuje herečku jej dcéra Radka (13). „Niektoré moje rovesníčky už majú deti po vysokej škole a my riešime tínedžerské problémy. Občas aj búchanie dverí, takže niekedy to musím rozdýchať a narátať do sto. Aj si občas poplačem, ako asi každá mama. Ale snažím sa riešiť veci, až keď vychladnem. Nedá sa stále len kričať a prikazovať. Veď tínedžeri za svoje správanie v podstate ani nemôžu. Na druhej strane, Radka sa so mnou radí v mnohých veciach, trávime spolu veľa času, pozeráme filmy v angličtine, čím sa vďaka nej stále udržujem v kontakte s jazykom,“ opisuje Eňa a prízvukuje, že s dcérou k sebe veľmi lipnú.

„Je to asi aj preto, lebo ju vychovávam sama. Ale s jej otcom Radom vychádzame výborne, sú spolu stále v kontakte. Aj na Štedrý večer sme boli spolu moja mama, my dve a on. Samozrejme, chcelo to čas a dozrieť, aby sme vedeli takto fungovať. Je to super najmä pre deti, lebo poznám prípady, keď rodičia so sebou bojujú prostredníctvom svojho dieťaťa. A ono, aby vyhovelo obom, napríklad klame a je z toho vystresované…“

Za muža sa mám modliť

Herečka je momentálne bez partnera a priznala, že dospela do štádia, že ani žiadneho nehľadá. Už vie fungovať sama so sebou. Hovorí, že je naplnená prácou, dcérou a bežnými starosťami a radosťami. „Maminka mi radí, že za dobrého muža sa musím modliť k svätému Jozefovi, lebo on je patrón rodiny,“ smeje sa Eňa.

„Maminka je veľmi pobožná a najmä skvelý človek. Aj ja som veriaca a priznám sa, že viera mi veľmi pomáha, aj keď nechodím pravidelne do kostola. Idem tam vtedy, keď to tak cítim,“ hovorí Eňa.

Dodáva: „Jasné, že keď mám melancholickú chvíľku, potešilo by ma chlapské objatie. Ale tento pocit, tak ako rýchlo príde, tak aj odíde. Zrejme vekom sa to už naučíme zvládať vo väčšej pohode a hlavne nedávať to najavo verejne. Keď sme sa pred štyrmi rokmi rozišli s Matejom, nevedela som sa ešte tváriť, že som v pohode, a tak celé Slovensko vedelo, že Podzámska sa trápi,“ priznáva Elena.

Spamätávala som sa dva roky

Z rozchodu s tanečníkom Matejom Chrenom sa Elena dávala dokopy dva roky. „Jasné, že som normálne fungovala, ale po dvoch rokoch sa to na deväťdesiatpäť percent odseklo. Dostala som sa do bodu, keď som pochopila, alebo som si dokázala bez bolesti priznať, jednu vec – v živote to býva tak, že niekto životnú lásku nestretne vôbec, niekto áno, ale môže to byť veľmi bolestivé, a tí najšťastnejší sú tí, ktorí sú jeden pre druhého. V našom prípade to bolo tak, že Matej bol pre mňa životná láska, ale ja preňho nie. Aby ste to však správne pochopili, vôbec sa za to naňho nehnevám, pretože on za to nemôže. K tomuto poznaniu musí prísť každý sám a cesta k nemu nie je jednoduchá,“ uzatvára.