Erika Barkolová sa s tým rozhodne nekašle: Všetci do nej vidia!

Mama dvoch dcér sa extravagancii v móde nebráni. Vidno to aj na výbere netradičného ruksaka, ktorý si zamilovala hneď na prvý pohľad. „Veľmi sa mi páči a je na ňom napísané ,Just Be Yourself‘, čiže buď len sama sebou. Je to motto klubu, ktorý vlastní môj potenciálny zať na Cypre. Majú aj vlastnú značku, a keď som tento kúsok zbadala u nich v lete, odvtedy som ho nepustila z ruky,“ smeje sa Erika, ktorej absolútne neprekáža fakt, že všetci vidia, čo v ňom nosí. „Pre mňa je to veľmi pohodlný ruksak a prešla som s ním veľmi veľa miest. Od pracovných televíznych výrob až po dovolenky,“ rekapituluje blondínka. A nebojí sa, že by jej viditeľný obsah ruksaka mohol nalákať zlodejov, ktorých určite vždy zaujme jej peňaženka? „Poviem pravdu, že keby som cestovala mestskou hromadnou dopravou, nenosím ho, pretože by som mala mierne obavy,“ priznáva.

Investuje inde

Erika prekvapujúco nevlastní žiadnu kabelku od zvučného módneho návrhára a nikdy po takej ani netúžila. „Keď si predstavím, že by som mala investovať tisíc alebo dvetisíc eur do kabelky, radšej tie peniaze zoberiem a idem s dcérami niekde k moru alebo na výlet. No ak by mi ju niekto veľmi chcel kúpiť, netvrdím, že nie som otvorená takýmto darčekom,“ zasmiala sa moderátorka, ktorá si dokáže zažartovať aj na vlastný účet.

