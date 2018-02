Erika Barkolová vo februári len v bikinách: Čo to preboha stvára?!

Nie je nič výnimočné, ak v treskúcej zime vidíte neďaleko Bratislavy alebo v okolitých jazerách kúpať sa krehkú blondínku v bikinách. Nejde o žiadnu recesiu, ale o seriózne otužovanie, ktoré známa jojkárka Erika Barkolová (40) praktizuje už zopár mesiacov. Týždeň bez ľadovej vody v jazerách, ktorých teplota nepresahuje viac ako dva stupne Celzia, si už nevie ani predstaviť.

Živel

Prečo to robí? „Som vyslovene vodný typ, a keďže mám hneď pred domom krásne veľké jazero, nájdete ma pri ňom naozaj celé leto. Veľa plávam, dokonca som si zadovážila aj paddleboard. A vždy som túžila využívať ho aj cez zimu. Keď som však reálne mala začať s otužovaním, mala som vždy tisíc výhovoriek a stále to odkladala...“ priznáva Erika. Napokon sa však do otužovania predsa len „dokopala“ a zobrala to veľmi vážne. „Zaprisahala som sa, že od augusta minulého roku neprestanem plávať, ani keď sa skončí leto, a tak to aj bolo. Kontinuálne som plávala a neprestala, ani keď teplota vody klesala a klesala. Teraz je február a ja sa stále kúpem a stal sa zo mňa otužilec,“ smeje sa moderátorka, ktorá studený rituál praktizuje dva- až trikrát do týždňa a v jazere pobudne maximálne päť minút.

Prekračuje limity

Erika sa však zatiaľ za pravého ľadového medveďa nepovažuje, predsa len otužuje iba pár mesiacov, no už teraz zažíva v jazere vyslovene euforický pocit. „Cítim sa úžasne. Zatiaľ neviem povedať, čo všetko to prináša môjmu telu, no najpodstatnejšia je radosť z prekonávania seba. Bola som už aj chorá, to nepopieram, no všetko mi prešlo akosi rýchlejšie, bez vážnejších komplikácií,“ rekapituluje. Paradoxom je, že Erika miluje aj horúcu sprchu a doma, v pohodlí kúpeľne, jej ani nenapadne, aby si pustila studenú vodu.

Má parťákov

So svojou závislosťou nie je sama. V dedine, kde býva, majú obyvatelia dokonca každú nedeľu studenú seansu, kde sa pri vode stretne dvadsať až tridsať nadšených otužilcov, spoločne sa na pár minút ponoria do studeného jazera a „strihnú“ si pár záberov. Samozrejme, všetko s mierou, pretože dlhý pobyt v studenej vode by mohol byť pre telo viac škodlivý ako prospešný a toho sú si všetci vedomí. Na čele s Erikou.

Nie je v tom sama

Erika nie je jediná celebrita, ktorej učarovala ľadová voda. Najznámejším otužilcom bol roky operný spevák Martin Babjak. Film Baba z ľadu však totálne schladil život aj Zuzane Kronerovej. Odohrával sa totiž v prostredí otužilcov a podľa scenára sa herečka musela takisto niekoľkokrát ponoriť do ľadovej vody. Preto si začala zvykať na chlad dlho pred prvou ostrou, aby scény v rieke vôbec odohrala. Nakoniec sa jej to zapáčilo natoľko, že neskončila ani po premiére. Veľmi si pochvaľuje, ako vďaka ľadovým kúpeľom omladla a zlepšila si kondíciu, zdravie aj imunitu.

Na studenú vodu však verí aj jej kolegyňa Slávka Halčáková. Začalo sa to vraj otužileckým kurzom, ktorý vlani darovala manželovi. Začali každodennou ľadovú sprchou a dnes kúpanie v prírode zvládne Slávka aj pri mínusových teplotách. A keďže plavky chladia, pláva vraj naholo. Plavky si oblieka, iba keď sa vybehne chladiť na zasnežený dvor.