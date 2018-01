Erika Judínyová sa počas Silvestra schovávala v hotelovej izbe. Prezradila, ako vyzerajú hádky s manželom!

Kedysi ste ju mohli stretnúť na každej spoločenskej akcii. To, že moderátorka vymetala večierky, patrilo k jej práci, keďže s mikrofónom v ruke spovedala respondentov do relácie Smotánka. Tá si už roky drží vysokú sledovanosť, no Erika sa z nablýskaných párty vytratila. Prečo vás už nevídať na večierkoch?

Máte plné zuby slovenskej „smotánky“?

Smotánku robím od septembra 2005. Začínala som ako redaktorka v roku 1998 a myslím, že po akciách som sa nachodila naozaj dosť a výdatne. Teraz vidím lepšiu formu sebarealizácie v tom, že sa venujem postprodukcii. Mám skvelých redaktorov, vedia mi priniesť fantastické témy. Ja to koordinujem a venujem sa príprave relácie. Za trinásť rokov sme prešli rôznymi zmenami a snažíme sa robiť Smotánku pestrejšie. Pôsobnosť sme rozšírili o Česko, pretože slovenského diváka veľmi zaujímajú známe české tváre najmä zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Snažím sa dať dokopy zaujímavý obsah, aby pritiahol diváka k obrazovke. Je to veľa roboty, ale našťastie, darí sa. Napokon, ako jedna z mála sa Smotánka vysiela od začiatku fungovania televízie.

Oproti minulosti je v relácii veľa vecí z archívu. Sedíte teda viac v strižni ako na večierkoch...

Našťastie, mám na tieto veci dobrú pamäť. Už ako malé dieťa som nasávala informácie, ktoré boli vtedy dostupné z takzvaného, aj keď neviem, či v sedemdesiatych rokoch sa to tak dá nazvať, šoubiznisu. Visela som na starých silvestrovských programoch, mám všetko napozerané. Televízia Markíza za roky nazbierala slušný archív a mám o ňom dobrý prehľad. Darí sa odtiaľ čerpať zaujímavé veci. Rubrika Retro, ktorú som zaviedla asi pred piatimi rokmi, má veľký ohlas.

Koľko času strávite prípravou relácie?

Veľa. Števo to vníma, akoby som chodila fárať do bane. (Smiech.) Som tak nastavená, že keď mám sezónu, vstávam o piatej a okolo pol siedmej som v strižni. Vtedy mám pokoj na prácu. Po deviatej už začínajú zvoniť telefóny, treba komunikovať s množstvom ľudí. Keď ste sa s manželom dali dokopy, asi bol šokovaný vaším skorým budíčkom… Určite mal o vás predstavu ako o slečinke, ktorá vyspáva do obeda. Nebol šokovaný, v tom období si totiž Smotánka vyžadovala oveľa menej času. V našich začiatkoch so Števom som zďaleka netrávila toľko času prípravami relácie.

Keďže som Smotánku postupne spestrovala a snažím sa ju skvalitňovať, je to oveľa náročnejšie. Koľko trvá vaša sezóna?

Je to od polovice februára do polovice júna a potom od septembra do polovice decembra. Štyri mesiace, keď mám voľno, sa snažím využiť na relaxáciu a najmä na stretávanie s blízkymi. Od šoubiznisu nevypnem, spoločenský život ide ďalej, aj keď mám voľno, takže som v podstate stále v pohotovosti.

Šichta „v bani“ sa u vás teda začína o pol siedmej. Kedy chodíte domov?

Často som v Markíze do šiestej večer. V piatky kompletizujeme reláciu, robím moderátorské vstupy, takže prídem domov aj o jedenástej.

Nestretli ste sa s pocitom, že si všetko najlepšie urobíte sama? Nemali ste problém delegovať návštevy akcií na redaktorov?

Spočiatku možno áno, ale postupne sa mi podarilo vytvoriť skvelý tím redaktorov, ktorým dôverujem. Napriek tomu som s nimi počas akcií v telefonickom kontakte. Mám „vychovaného“ aj svojho kameramana, je so mnou trinásť rokov. Samozrejme, za tie roky sa stalo všeličo, napríklad že na event boli potvrdení zaujímaví hostia a napokon neprišli. Ale asi sa nestalo, že sme nejakú reportáž neodvysielali, že bola nepoužiteľná. Vždy sa snažím z toho vytvoriť niečo zaujímavé. Doslova vystrúhať.

Asi sa často stretávate s telefonátmi a dohováraním, aby ste o niekom niečo nezverejnili… „Vydierajú“ vás takto často?

Čím som staršia a skúsenejšia, snažím sa do toho dávať viac ľudskosti a empatie. Samozrejme, že sa stane, že niekto zavolá a poprosí ma, aby som niečo vystrihla. Vtedy bez slova vyhoviem. Nechcem nikomu ubližovať. Relácia sa dá urobiť zaujímavo aj bez toho, aby tam bola znôška negatívnych emócií. Ale myslím si, že šoubiznisová relácia sa robí aj preto, aby sa o nej rozprávalo. Nevyhneme sa tomu, aby to ľudia komentovali, kritizovali. Musíme urobiť všetko, aby si to divák rád pozrel a vrátil sa aj nabudúce. Keďže sa zapodievame známymi ľuďmi, snažíme sa, aby naše vzťahy boli v pohode.

Za dlhé roky pôsobenia v šoubiznise máte vybudované blízke vzťahy a zrejme musíte byť opatrná, aby ste si ich nevhodnou reportážou nepokazili. Dá sa zvládať toto lavírovanie?

Presne, ja som tá v prvej línii. Novinár sa môže skryť pod pseudonym, ale ja sa neskrývam, mňa vidieť na obraze a každý vie, že stojím za obsahom relácie. Občas je to poriadny slalom, lebo vyhovieť všetkým sa niekedy nedá.

Asi máte aj skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa radi a často vidia v prestížnej relácii.

Teší ma, keď sa ľudia radi vidia v Smotánke, a som rada, keď máme zaujímavý obsah a máme čo ponúknuť.

Na obraze ste vždy dokonale nahodená a upravená. Je to len práca vášho štylistu Andreja Kusalíka a vizážistu Patrika „Sušiho“ Veselého alebo im sama dávate inštrukcie, ako chcete vyzerať? Inšpirujete sa listovaním v časopisoch?

Podľa času. Ak mám chvíľku, zavolám Andrejovi, keď niekde niečo vidím, lebo viem, že dokáže zohnať veci aj spod zeme. Spolieham sa na nich, patria k slovenskej špičke.

Nechce sa veriť, že módu a to, ako vyzeráte na obraze, neriešite.

Kedysi som to riešila viac. Teraz, keďže nemám čas a istým spôsobom to patrí do pracovnej rutiny, som v jednom pracovnom kolotoči, tak sa spolieham na nich. Nehovorím, že nie som rada, keď dobre vyzerám, ale je to viac-menej v ich rukách.

Máte nejakú módnu úchylku?

Mám. Ale je to pre mňa nevyhnutnosť – potrpím si na dobré topánky a kabelky. Voľnočasové outfity sú značkové aj bežné, tie príliš neriešim. Keďže v Smotánke je záber na topánky, snažím sa mať ich vždy kvalitné. Sú moje vlastné.

Tak to musíte mať obrovský topánkový šatník.

Neviem, či veľký, ale nakúpila som si nedávno z kolekcie Dsquared2 viacero modelov vysokých šnurovacích čižiem. Usúdila som, že je čas obnoviť topánky. V súkromí som však naladená tak, že vysoké opätky už nenosím. Kedysi som bola schopná ísť do obchodu vo vysokých štekloch. (Smiech.) Už som od toho upustila a v súkromí sa ani skoro vôbec nelíčim, dám si len trošku mejkapu. Je to asi vekom aj prácou.

Keď už nechodievate na večierky pracovne, ukážete sa občas niekde aspoň súkromne?

Za rok ideme s manželom možno na dve, maximálne tri podujatia. Všetkých ľudí, ktorých potrebujem, mám k dispozícii na telefóne alebo sa stretneme mimo spoločenských akcií.

Nesprevádzate manžela ani na jeho cestách za moderovačkami?

Števo má najmä v poslednom čase veľmi veľa práce, často cestuje po Slovensku. Nestíhala by som s ním chodiť. Teraz, keď mám voľno, idem s ním, ale väčšinou ho čakám v izbe.

To sa vám prihodilo aj na Silvestra. Štefan moderoval v istom hoteli, ale vy ste sa medzi hosťami neukázali. Prečo?

Lebo posledné dni roka v televízii finišujeme a mali sme aj teraz extrémne veľa roboty. Zakončila som rok tým, že som chytila nejaký vírus a ochorela. Silvester som síce strávila v hoteli, kde Števko robil, ale v posteli. Vôbec mi nechýbalo, že som neoslavovala.

Váš manžel sa ukázal ako veľmi starostlivý, hostia ho vídali nosiť taniere s jedlom do vašej izby.

Áno, každú chvíľu chodil za mnou, nosil mi jesť a teplý čaj. Nemôžem naňho povedať pol krivého slova. Aj doma je veľmi starostlivý. Keď sme sa dali dokopy, bola som veľmi prekvapená jeho slušnosťou a tým, aký je praktický. Je veľmi pozorný manžel.

V čom napríklad? Nosí raňajky do postele?

To nie, ale keď idem večer z Markízy domov, chce, aby som mu zavolala, že mi pripraví večeru. Náš vzťah však nie je, samozrejme, len o tom.

A o čom je?

Že je to fajn.

Vy ste sa poznali dlhé roky práve zo spoločenských akcií. Teraz, keď ste už spolu, zasmejete sa niekedy na nejakých spoločných zážitkoch z čias, keď ste ešte netušili, že budete pár?

Dlho nám trvalo, kým sme sa dali dokopy. Nejako to prišlo a vyšlo to. (Úsmev.) A, áno, máme vo zvyku spomínať, aj sa zasmejeme, pripomenieme si to.

Stalo sa, že ste niekedy na herca Štefana Skrúcaného v Smotánke niečo „bonzli“ a teraz vám to ako manžel vyčítal?

Nikdy mi nič nevyčítal, je džentlmen. Števo má nadhľad, je pohodový.

Ostáva v pohode aj pri záplave vašich topánok? Má pochopenie pre túto mániu?

Áno, on sa z toho teší. Teší sa, keď si niečo kúpim alebo mi on kúpi.

Vie trafiť módne túžby?

Keďže kooperuje s Kusalíkom a Kusalík kooperuje so mnou, vie trafiť vkus aj veľkosť. (Smiech.) Ale niekedy sa pritrafí aj prekvapenie, o ktorom netuším.

Prezraďte, lezie vám v niečom na nervy? Na čom sa viete pochytiť?

So Števkom sa nedá pohádať. Skôr sa môžem pohádať sama so sebou. (Smiech.) Neodíde, nebuchne dverami, on je pokojný, pohodový. Keď ma niečo kvári, potrebujem to s ním rozobrať a on má na všetko konštruktívny názor. Medzi nami nie je žiaden problém. Dokážeme oceniť pokoj, pohodu a pochopenie, ktoré jeden druhému dávame.

Pustili ste sa do stavby rodinného domu, ani tam nie sú trecie plochy?

Čo sa týka domu, všetko je kompletne v réžii Števa a nášho architekta. Ja dolaďujem len zariaďovanie interiéru, ale máme aj skvelú interiérovú architektku, takže nechávam sa viesť ňou. Dôverujem jej. Celý dom aj interiér bude moderný, ale nie strohý. Preteplený klasickými prvkami, chceme sa tam cítiť príjemne.

Listujete v časopisoch o interiérovom dizajne?

Nútia ma do toho, ale nemám čas. (Smiech.)

Kedy sa sťahujete?

Možno už ďalšie Vianoce. Po vyriešení problémov s developérmi pokračujeme v stavbe.

Nepovedali ste si – načo sme sa do toho púšťali?

Nie, stojí to za tú námahu. Tešíme sa, už si zaslúžime svoje pohodové bývanie.

S manželovými deťmi sa stýkate?

So všetkými mám dobrý vzťah, aj na Štedrý deň sme boli spolu. Sú to slušní mladí ľudia.