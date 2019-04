Angelina a Brad: Ešte sa nerozviedli, no už ich ktosi utešuje. Aj keď zahmlievajú, milencov neutajili

Jeho bývalá láska ho obvinila z nadmerného pitia alkoholu aj z neprimeraného správania k ich deťom a obaja vedú boje o výchovu a starostlivosť troch vlastných a troch adoptívnych detí. A hoci už nie sú spolu tri roky, ani jeden z nich oficiálne nepotvrdil, že by randil s niekým iným. Sami však zrejme nie sú. Angelinu i Brada videli s niekým iným. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ich údajné nové lásky neboli ich bývalí partneri.

Terajší bývalý

Tesne pred tým, ako sa Angeline podarilo pri natáčaní filmového trháka Pán a pani Smithovci zviesť ženatého Brada Pitta, preleteli iskry aj medzi ňou a hercom Colinom Farellom (42). Stretli sa pri natáčaní veľkofilmu o Alexandrovi Veľkom. Aj keď o rok staršia Angelina Colinovi vo filme hrala matku, nič vraj nebránilo tomu, aby sa títo dvaja dali dokopy. Ťažko povedať, ako by to celé dopadlo, keby úlohu milenca Alexandra Veľkého prijal Brad Pitt, ktorému ju pôvodne ponúkli. História sa však opakuje a v dnešných dňoch zamestnáva svetovú tlač údajné randenie Angeliny a Colina.

Z Colina, ktorý od úlohy Alexandra prešiel búrlivým obdobím, je dnes celkom iný človek. Okrem herectva sa venuje charite a najmä svojim deťom, ktoré má z predchádzajúcich vzťahov. Angelin ako ambasádorka charitatívnych projektov a mnohonásobná matka to isto dokáže oceniť. Pred pár dňami obleteli svet fotografie z premiéry rozprávky Dumbo, hlavných postáv. Angelina i jej štyri deti stáli po celý čas po jeho boku a vyzerali spokojne a šťastne.

Terajšia bývalá

Keby Bradovi neprišla ,,do cesty“ Angelina, možno by ešte stále tvoril šťastný pár s Jennifer Anistonovou. Minimálne sú o tom presvedčení fanúšikovia tohto exmanželského páru aj ich viacerí spoloční priatelia. Tí sa postarali aj o to, aby sa pár dal po mnohých rokoch opäť dokopy. Minimálne ako priatelia. Brad po krachu vzťahu s Angelinou často komunikoval práve s Jennifer. Vtedy bola ešte stále vydatá za režiséra Justina Therouxa, je však minimálne podozrivé, že pár mesiacov po Bradovom rozchode a nočných telefonátoch sa rozviedla aj ona. A žiari viac ako kedykoľvek predtým. Keď pred pár mesiacmi oslavovala päťdesiatku vo veľkom štýle a so všetkými priateľmi, práve Brad vyvolal veľké otázniky, keďže sa zúčastnil na párty. Obaja síce nikdy nepotvrdili, že by bolo medzi nimi viac ako priateľstvo, ale svet stále dúfa, že sa k sebe po rokoch vrátili.

Nové vzťahy až potom?

Ak by Brad aj Angelina oficiálne priznali svoje nové lásky, po troch rokoch oddeleného života by to bolo celkom v poriadku. Ani jeden však asi nechce oficiálne priznať novú lásku, aby si nepohoršil na bojovom poli rozvodového konania. Obaja milujú svoje deti a chcú sa o ne starať, preto nebudú nič riskovať až do rozhodnutia súdu. Minimálne jedna vec je však istá. Ak si Angelina zaumienila, že Colin bude náhradným otcom jej detí, tak bude. Je totiž známe, že dostane všetko, po čom zatúži.