Eva Rezešová za dokonalú pleť nevďačí iba génom. Krémy strieda ako ponožky, ale parfému je verná

Bývalá miss miluje módu, kozmetiku a dobré jedlo. Oblieka sa do najlepších značiek, nešetrí na krémoch a otvorila si vlastnú suši reštauráciu, kde sa aj zdravo naje. Jediné, čomu je v kozmetike verná, je parfum. Inak stále skúša nové veci. Má bezchybnú pleť, možno aj preto, že bez odlíčenia si do postele neľahne, a tak si môže dovoliť skúšať novinky od výmyslu sveta.

Krémy musia voňať

„V kúpeľni mám všetko, čo patrí k žene – krémy, šminky, parfumy… Nemyslím, že som kozmetická maniačka, ale kozmetika ma zaujíma. S príchodom novej letnej sezóny vždy skúšam aj nové krémy, takže svoje zásoby pravidelne obmieňam. Milujem vône, a preto mám rada parfumované krémy. Nie som na nič alergická, takže vo výbere nie som limitovaná,“ hovorí s úsmevom. Novinky si rada pozrie v obchode, v časopise, ale keďže jej blízka kamarátka je majiteľkou estetickej kliniky, veľa informácií a cenných rád sa dozvie aj od nej. „Poradí mi, ale určite hlavnou témou našich debát nie je kozmetika,“ smeje sa Košičanka. Pri pohľade na jej porcelánovú pleť ja jasné, že veľa rád týkajúcich sa ošetrovania pokožky nepotrebuje. „Napríklad na základe jej odporúčania som začala používať séra. Doteraz som im veľkú pozornosť nevenovala, mala som iba základné krémy. Sú rozjasňujúce, napomáhajú k zosvetleniu pokožky a zníženiu hyperpigmentácie,“ vysvetľuje Eva.

Čistá rovná sa krásna

Bývalá misska nemala ani v puberte problémy s pokožkou. Okrem génov je základom zdravej a pekne vyzerajúcej pokožky čistenie. „Na tom staviam a nikdy by som si neľahla do postele neodlíčená,“ vysvetľuje. Používa olejový odličovač na oči a tonizačnú vodu. Priznáva, že s domácou starostlivosťou veľa času „nezabije“. Keď vidí, že jej pleť je unavená a aj ona sama sa cíti vyčerpaná, dopraje si masku na tvár. Inak všetko necháva na kozmetičku. Do salónu zájde raz za mesiac a zatiaľ jej stačí klasické čistenie a relax pri masáži tváre. „Veľmi málo používam napríklad pílingy. Takmer vôbec. Teraz som začala využívať telový olej, ktorý nádherne vonia a už nemusíte použiť ani parfum,“ teší sa.

Strieda vône

Vône má rada svieže, citrusové a tiež ich mení s príchodom leta. Verná je iba jednému parfumu, a to už niekoľko rokov – Womanity od Thierry Mugler. K tomu sa vždy rada vráti. Z kozmetiky má však najradšej šminky. „Líčidlá ma bavia, ale nie som zaťažená iba na jeden druh produktov. Vždy sa mi zapáči niečo iné. Keď vidím nejaký pekný rúž, alebo dobrú špirálu, tak si to kúpim,“ priznáva.

Tridsiatka stačí

S letom je nanajvýš aktuálna aj téma opaľovania. Eva s úsmevom priznáva, že slnko má rada a neskrýva sa pred ním. Na opaľovanie používa krémy s ochranným faktorom, ale nesiaha až po päťdesiatke, stačí jej aj ochranný faktor tridsať. „Netrávim na slnku toľko času ako kedysi. Slnko mám rada, ale už nemusím byť silou-mocou hnedá. Časom človek asi trošku zmúdrie a pochopí, že to nie je zdravé. Okrem toho, výrazné opálenie zbytočne pridáva vek,“ dodáva.