Eva Varholíková: Vieme, čo robila milionárska dcéra prvé dni po prepustení z väzenia

Presne 21. augusta 2012 si dcéra milionára Rezeša sadla rozčúlená za volant s 1,5 promile alkoholu. Eva vtedy riešila vzťahové problémy s otcom svojej druhej dcéry Elly, Erikom Fischerom. V tú noc bola už podgurážená a autom vyvalila drevený plot jeho suseda. Napriek tomu si to v tomto stave košická boháčka namierila na maďarskú diaľnicu M3 smerom do Budapešti. Rútila sa rýchlosťou až 190 km/h a vrazila do menšieho auta. Hoci sa prevrátila, vyviazla takmer bez škrabancov. Dvaja starší muži a jedna žena však zhoreli vo vraku auta do ktorého narazila. Ďalšej žene sa síce podarilo dostať von, no život si nezachránila. Utrpela popáleniny druhého a tretieho stupňa a po dvoch dňoch v nemocnici zraneniam podľahla. Za zlomok sekundy Eva otočila na ruby životy obetí, ich rodín, vlastných detí, svojej rodiny aj sebe…

Po prvý raz na verejnosti

Takmer presne na deň, o šesť rokov neskôr, 28. augusta, opustila Eva Varholíková brány maďarskej väznice. Teda o tri roky skôr, než na čo ju odsúdili. Pred vchodom ju čakala mama, ktorá jej po celý čas bola obrovskou oporou. Prišla aj mladšia dcéra, desaťročná Ella, ktorá si konečne mohla užiť mamu. Veď keď o ňu prišla, mala len štyri roky! V Košiciach, v luxusnej vile Rezešovcov, sa potom Eva stretla aj so staršou dcérou.

Podľa našich informácií sa od svojich detí nepohla celý víkend, no odhodlala sa aspoň zájsť si do kaviarne na kávu. Nie je totiž jednoduché ocitnúť sa na verejnosti, kde ju veľa ľudí za jej čin odsudzuje. Skrotla? Dcéra Alexandra Rezeša bola vždy zvyknutá mať, čo si zaumienila, užívala si života a hriešne drahé nákupy. Šesť rokov za mrežami bol pre ňu teda riadne tvrdý pád na zem. Je otázne, či ju to naozaj zmenilo a získala to, čo podobným ľuďom chýba, pokoru.

„Presne viem, čo Eva prežívala. Tam vám nepomôže nič. Jednoducho si to musíte odtrpieť. Človek však veľmi veľa vydrží. Sú určité veci, ktoré ho držia. Ja som to vydržala kvôli rodine a psom. A potom, keď človek vyjde von, žije život kvôli tým ľuďom, pre ktorých to vydržal,“ povedala nedávno pre Šarm Nora Kobrheľová, ktorá má tiež skúsenosti s väzením. Priznala, že za mrežami človek prehodnotí všetko, celý život. „Veď na to tam aj má dosť času. A nemusí sa to týkať len toho nešťastia, za ktoré Eva sedí. Aspoň u mňa to tak bolo, že som prehodnotila všetko, čo som urobila, čo som mohla spraviť inak. Pritom ja som nikoho nezabila a dodnes mám čistý register trestov, no aj tak som úplne prehodnotila priority,“ dodala podnikateľka. Uvidíme, či Eva jej slová potvrdí. Zatiaľ sa totiž pred svetom uzavrela a žiadne rozhovory nedáva.

Slobodu si zatiaľ neužíva

To, že pre jej arogantné správanie zahynuli štyria nevinní ľudia, si však Eva ponesie so sebou po zvyšok života. Bude musieť čeliť reakciám ľudí, ktorí takéto fatálne prešľapy neodpúšťajú. Hoci je už voľná, čaká ju ešte začlenenie sa do civilného života. Nora Kobrheľová opisuje, aký je návrat zložitý. „U mňa to bol taký šok, tri dni som ani nerozprávala. Nevedela som, čo mám povedať. Bola som iba so psami. Nedá sa povedať, že keď človeka pustia, užíva si slobodu. Odvtedy sa vôbec necítim slobodná a následky pobytu v base cítim stále. Napríklad si nič neplánujem a asi to nebude robiť ani Eva. Určite však nebude život taký, ako si myslia tí hlupáci v diskusiách, ktoré som po troch vetách prestala čítať, lebo prajú len zlo. Myslím, že nebude vyhľadávať žiadnu spoločnosť, tým myslím ani mužov, či takzvané kamarátky. Keď si ,tam‘, vtedy zistíš, koľko si mal skutočných priateľov. Dúfam, že už na to prišla,“ zamýšľa sa Nora.

Odpustili jej tri roky

Eva Varholíková s veľkými sympatiami verejnosti tiež rátať nemôže. Tragédia, ktorú v opitosti spôsobila, je neospravedlniteľná. Mnohých ľudí preto pobúrilo, že si pokorne neodpykala celý deväťročný trest a po odsedení dvoch tretín využila právo požiadať o podmienečné prepustenie. Poslúchať sa oplatilo a aj za dobré správanie sudca jej žiadosti vyhovel, takže Eva je momentálne v dome svojej mamy a opäť si užíva rodinný život a hlavne prítomnosť osemnásťročnej Alexandry a desaťročnej Elly. Mnohých ľudí však šokovala správa, že má zákaz riadenia motorového vozidla iba v Maďarsku. Možno teda už čoskoro naberie odvahu a Košičania ju uvidia preháňať sa na nejakom luxusnom fáre...

Môže šoférovať?

Eva Varhlíková má zákaz riadenia vozidla na osem rokov. Zákaz sa však vzťahuje iba na územie Maďarska. Právne účinky rozhodnutia v trestnom konaní sú totiž obmedzené na územie daného štátu v rámci suverenity štátov a princípu teritoriality v trestnom konaní.