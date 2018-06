Evita Urbaníková sa vydala! Podľa fotografie má za sebou svadobné šialenstvo

Je už viac ako tri roky šťastná v partnerskom zväzku s priateľom Pawlom. Obaja si do domácnosti priviedli dve deti z predchádzajúcich zväzkov. A dnes už majú detí päť. Spisovateľka mu totiž v roku 2016 porodila prvého spoločného potomka. Dostal meno Jakub. Prednedávnom na Instagrame zverejnila krásnu svadobnú fotku. Do popisu dala výstižný emotikon – srdiečko.

Šťastná rodina

Napriek tomu, že ich je veľa, žijú si šťastným životom.,,Naše deti sú skvelá banda, povahovo aj vekom sú si veľmi podobné, takže je to super. Pomáhajú si, četujú spolu… Myslím, že veľa vzťahov zakape na tom, že deti sa neznášajú, pretože ich biologickí rodičia majú medzi sebou problém.

Veľa vecí sa zlomí, keď deti zistia, že rodič, ktorý je mimo rodiny, nie je tabu. Napríklad, keď ideme na výlet, kúpime ich mamine darček, alebo keď češem malú Lolu a ona mi povie, že mamina to robí inak, tak to urobíme, ako to robí mamina. Jednoducho ich mamina nie je môj súper, ale niekto, koho rešpektujem"skonštatoval pred časom v rozhovore pre Šarm.