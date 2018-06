Exhibicionistka? Slávna herečka sa s vytŕčajúcou podprsenkou a v rozopnutej pyžame pretŕčala po ulici

Herečka Sarah Jessica Parkerová je s New Yorkom pevne zviazaná. Rovnako ako pôvabná Carrie, ktorú stvárnila v Sexe v meste. Býva tu, dokonca v byte s rovnakým schodiskom, aj keď ten reálny je iste luxusnejší. Má aj podobne natrieskaný topánkovník ako v seriáli, akurát, že okrem šteklí od Manola tam už má aj vlastné modely. A má tiež poriadne preplnený šatník, pretože tak ako v Sexe, aj v civile miluje módu a platí za módnu ikonu. Svojím posledným outfitom však šokovala.

Polonahá

Nedávno si chodci mohli oči vyočiť, keď sa pomedzi nich predierala filmová hviezda v saténovom luxusnom kabátiku. K pyžame mala síce obuté elegantné lodičky, no z výstrihu jej vytŕčala podprsenka. Vyzeralo to, že Jessica trpí sexuálnou úchylkou, exhibicionizmom. Nie je to však tak, iba fotila kampaň pre luxusnú spodnú bielizeň. Akonáhle sa kamery vypli, výstrih si cudne zahalila a aj na pľac prišla zahalená od hlavy po uši.