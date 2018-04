Experimentátorka: Návrhárka Daniela Kralevich zažila čokoládové peklo. Týždeň sa z neho liečila!

Atraktívna brunetka je veľký estét. Preto neprekvapuje, že k vlastnej kúpeľni má špecifický vzťah. O to viac, že si ju navrhovala sama, tak ako aj celú dispozíciu domu. „Vždy som túžila mať v kúpeľni balkónové okno s výhľadom. A nie nadarmo sa hovorí, že najkrajším obrazom je okno. To moje má dokonalý výhľad do lesa, čo umocňuje atmosféru hlavne pri kúpaní počas teplých letných večerov,“ pochvaľuje si Daniela.

Morská krása

Výhľad z vane si užíva často. Čo si pridáva do kúpeľa? „Keďže sa mi už pred rokmi podarilo objaviť čaro kozmetiky z Mŕtveho mora, ktorá moju – žiaľ, veľmi citlivú pokožku ochráni, venujem dosť dlhý čas kúpeľom v soli, neskôr bahennej maske ktorú si nanesiem na celé telo a nakoniec používam oleje, alebo krémy. Najobľúbenejšími sú olej Amour Vanilla, ktorý má nádhernú vôňu a je obohatený o olivový olej, jojobu a olej z kvetov. Pokožku zanechá dokonale jemnú. Ďalším je arganový olej a z krémov používam olivový krém z Mŕtveho mora obohatený o minerály, olej zo sezamu, mrkvy a veľkého množstva vitamínov.“

Rozmaznáva sa

Daniela miluje kozmetiku, a preto netají, že veľkú časť voľného času venuje starostlivosti o seba. Podotýka: „Netreba zabúdať, že naša pokožka je len stále koža a najlepšia ,plastika‘ je nekonečná hydratácia a dostatočné natieranie. Preto nedám dopustiť na dobrý jemný píling Amour Mud Facial Peeling, na krémy, multivitamínové séra napríklad Amour s antioxidačným efektom a vitamínmi, či kolagénové masky. Najviac zbožňujem Unique Peeling Gel od Health & Beauty. Po mnohých odskúšaných práve tento ako jediný už po prvom použití zanechá moju kožu viditeľne mladšiu a dokonale jemnú. Spolu s intenzívnym sérom s minerálmi je pokožka naozaj skvelá,“ vymenúva obľúbené produkty.

Dizajnérka sa pýši bujnou hrivou, ktorú nezanedbáva. Na vlasy používa šampón Dead Sea Treatment spolu s vlasovým krémom obohateným o arganový olej. „Nielenže nádherne voňajú, ale vlasom poskytujú potrebnú starostlivosť,“ vraví.

Kozmetika z ciest

Návrhárka sa smeje pri spomienke na kúpeľňové faux pas. „Vzhľadom na to, že od detstva som silný alergik a experimentátor v jednom, je to ideálna kombinácia na rôzne pokusy. Pred rokmi som mala potrebu vyskúšať čokoládovú masku, z čoho som sa týždeň liečila antihistaminikami,“ priznáva. Z ciest si Daniela vždy donesie niečo netradičné. „Nie som typický príklad toho, že len známa, luxusná značka kozmetiky je zárukou kvality. Mám dobré skúsenosti aj s kozmetikou typickou pre danú krajinu. Nebránim sa ani výťažkom z bylín, alebo silným extraktom, ktoré nie sú určené na denné použitie a nie je ich možné kúpiť v bežnom predaji. Mám aj oleje na pleť z bylín z Južnej Ameriky, alebo ťažko dostupných plodín. Na druhej strane, možno aj vďaka tomuto experimentovaniu a drobnej dávke genetiky zatiaľ úspešne obchádzam všetky, aj keď len malé invazívne zákroky,“ uzatvára.

