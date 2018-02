ROZHODNUTIE fantastickej Naste Kuzminovej: TOTO sa fanúšikom nebude páčiť

Biatlonistka Nasťa Kuzminová, ktorá sľúbila bratovi Antonovi Šipulinovi, že vybojuje v Pjongčangu medailu aj pre neho, svoj sľub vo štvrtok splnila. Vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov skončila druhá. Už má teda striebra dve.

Skvelá pretekárka sa nezabudla po pretekoch poďakovať všetkým, ktorí jej držali palce a poslala cez facebook odkaz. "Ďakujem za podporu každému kto fandí nablízku aj na diaľku. Vidíte, funguje to! Ešte stále sa zlepšujem a ideme ďalej! Posielam Vám všetkým pozdrav a objatie. Vaša Nasťa," napísala a pripojila fotografiu so šťastným objatím.

Bolesť na srdci

Emotívnej Nasti najviac chýbajú deti Jelisej a Olívia, ktorí sú s babkou doma na Slovensku a samozrejme aj brat Anton Šipulin. Patrí medzi ruských športovcov, ktorým Medzinárodný olympijský výbor zakázal štartovať.

Oporou sú jej okrem manžela Daniela jej rodičia. Je rada, že pricestovali, hoci po tom ako sa dozvedeli správu, ktorá zdrvila ich syna, vrátili letenky do Kórei. Napokon ich Anton ale presvedčil. "Som rada, že sú tu, pretože sa naozaj veľmi málo vidíme, pre mňa je ich podpora veľmi dôležitá. Hoci, mama často hovorí, že tu chýba Anton. Bolí ma to. Aj na duši aj na srdci. Dnešnú medailu venujem jemu," povedala pre sport-express.ru.

Otec Nasti a Antona, Vladimír Šipulin, narovinu povedal, že v prvej súťaži neuspela aj preto, že veľmi prežívala bratovu neúčasť. Samotný Anton priznal, že bol psychicky na dne.

Zastala sa Ruska

Pre Nasťu je trest pre ruských športovcov stále boľavá téma. Keď sa jej včera ruský novinár opýtal, čo hovorí na to, ako mnohí cudzinci vyjadrujú otvorene nevôľu nad tým, že sa záverečná etapa Svetového pohára v biatlone bude v marci konať v ruskom meste Ťumeň zareagovala: „Každý by mal sám za seba rozhodnúť, čo je dôležitejšie: protestovať alebo súťažiť. Veľmi ma potešilo, že sa etapa bude v Ťumeni konať. Ak má niekto nejaké výhrady alebo nedôveru, mal by si tento problém vyriešiť sám v sebe, neagitovať ostatných a nepodpisovať proti tomu nejaké papiere. Už je mi nepríjemné, že Rusko neustále spájajú a asociujú s dopingom,“ povedala Nasťa, ktorú stále podporuje a hrdí sa ňou množstvo Rusov, aj keď reprezentuje inú krajinu.

Ako fandil Jelisej?

Na prvom mieste je pre Nasťu rodina, pre ktorú je tiež hrdinkou. Prezradila, že škola, do ktorej chodí syn Jelisej (10), na štvrtok dala deťom neplánované voľno. "Všetci vedeli, ako mi chcel fandiť. Ale zrejme aj ostatní. Je to veľmi príjemné a som rada, že som ich nesklamala," povedala.

To rozhodne nie. Mnoho fanúšikov ale bude sklamaných a smutných, keď naozaj splní to, čo avízoval už predčasom jej manžel. Že prišiel čas venovať sa viac rodine, pretože s deťmi vraj trávia kvôli športu málo času. Skvelej mame určite prajú šťastnú rodinu, ale prísť o pohľad na víťaziacu Nasťu, ktorá necháva za sebou súperky, nechcú tiež...

Na poznámku, že je vo vynikajúcej forme a či nebude škoda skončiť s kariérou, včera povedala: "Myslím si, že takejto dobrej vlne treba skončiť. Ak sa rozhodnej ostať a niečo sa nevydarí, bude ma to veľmi bolieť. Myslím si, že 33 rokov a dve deti - to je vážny dôvod zamyslieť sa nad dôležitosťou rodiny."

Nasťu čakajú ešte v sobotu preteky. Držíme jej palce.