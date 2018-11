Faux pas speváčky Márie Čírovej: Ups, šaty jej praskli rovno na pódiu!

Speváčka v uplynulých dňoch oslávila tridsiatku a desať rokov na hudobnej scéne. Pri tej príležitosti zorganizovala veľkolepý koncert. Krehká blondínka so štylistkou Barborou Yurkovic nepodcenili garderóbu a na poslednú – popovú časť vybrali pompéznu ružovú róbu. Mária v nej bola očarujúca, no šaty ju tesne pred odchodom na pódium zradili. So zaseknutým zipsom sa nedalo pohnúť, pekelnú situáciu vyriešili teda zašitím šiat, no záchrana zlyhala a zašitie prasklo. Aj keď to nie je príjemná situácia, Mária vystúpenie zvládla s noblesou.

Dostala šuter

Nedalo sa nevšimnúť, že na ľavom prstenníku sa jej ligoce riadny šperk. Keďže nedávno sa nám speváčka priznala, že stratila tri zásnubné prstene, podpichli sme ju, že by na tridsiatku mala dostať ďalší. A tak sa aj stalo!

„Prsteň som dal vyrobiť podľa obrázka, ktorý ma nadchol. Je z ružového zlata, aby Márii ladil k obrúčke. Má jeden centrálny briliant a po bokoch sú ďalšie. Karáty som neriešil, ale je naozaj poriadny a verím, že tento už nestratí,“ povedal so smiechom manžel a hudobný producent Maroš Kachút.

Mária dostala na pódiu aj obrovskú tortu z tristotridsaťtri živých ruží. „Mária miluje ružové ruže, preto som ju chcel prekvapiť. Kyticu z tridsiatich ruží jej na pódiu odovzdali naše deti Zoe a Hugo,“ dodal Maroš. Speváčka však dostala aj klasickú tortu, na ktorej si mohla pochutiť na afterparty – čokoládovú v tvare klavíra, za ktorým sedela Mária z marcipánu.