Fešný Noel Czuczor zo seriálu Milenky zviedol svoju staršiu kolegyňu!

Je mladý, sympatický, charizmatický a žene dokáže popliesť hlavu tak, že je z neho úplne vedľa. Aspoň tak Noel Czuczor pôsobí v seriáli Milenky v úlohe Tomáša, kde si podmanil staršiu ženu, lekárku Kristínu, v podaní Antónie Liškovej. Vedel by si predstaviť aj v súkromí, že by po žene išiel tak neodbytne ako po seriálovej partnerke? Predsa len, na vzťahu mladšieho muža a staršej ženy si zlé jazyky dokážu pekne zgustnúť.

„Prečo by to nemohlo fungovať?! Ak sa stretnú dvaja ľudia, ktorí majú zosynchronizovanú predstavu aj o období, keď opadne prvotný zamilovaný ošiaľ, tak sa to dá. Druhí by s tým nemali mať problém, navyše keď je v poriadku, že starší muž má mladé dievča, nevidím dôvod, aby to nemohlo fungovalo aj naopak. Všetko je však individuálne a to je aj odpoveď na to, či by som dokázal mať takýto vzťah v reáli aj ja,“ zamyslel sa Noel, ktorý mimo kamier pôsobí záhadne a túto svoju vlastnosť dopĺňa aj tým, že o svojom súkromí hovorí nerád. Je to jeho 13. komnata, ktorú cudzím ľuďom otvára len veľmi neochotne.

Vybrať si nevie

Keďže je niekedy introvertný, nemal problém popasovať sa s intímnymi scénami na pľaci, kde stálo niekoľko ľudí a on musel hrať so svojou seriálovou partnerkou vášňou nabité scény? „Nie je to príjemné, keď na vás pozerá celý štáb. S Antóniou sme sa navyše predtým nepoznali, takže veľkú rolu zohrávala naša profesionalita. Muselo to byť skrátka dôveryhodné, čo sa nám zrejme aj podarilo,“ chváli svoju kolegyňu, no jedným dychom dodáva aj to, že ho dokázali uchvátiť aj jej tri seriálové kamarátky. Skrátka, každá jedna má niečo do seba, a ak by si mal medzi nimi vybrať ako muž, nedostali by sme od neho jednoznačnú odpoveď.

Kto je jeho miláčik?

A aký typ ženy si vie predstaviť po svojom boku? „Nemám presné kritériá, nikdy sa mi nepáčil koncept, že toto hľadám, to je to, čo chcem a iné nechcem. Pre mňa sa to vždy začína človekom, konverzáciou, aj pri bežnom priateľstve. To je pre mňa východiskový bod a počiatok všetkého,“ priznáva mladý herec, ktorý vo voľnom čase najradšej sleduje filmy. Pravidelne si ich premieta doma na stene, pretože televízor by ste u neho hľadali márne. A ak mu nerobia spoločnosť priatelia, vždy je pri ňom jeho čierno-biely štvornohý miláčik, ktorého si zadovážil zhruba pred rokom z útulku. A čo miluje najviac? „Spontánne výlety a rozhodnutia,“ hovorí bez rozmýšľania herec, ktorý pochádza z Nových Zámkov a jeho tajným snom je v budúcnosti režírovať vlastný projekt, ku ktorému by napísal aj scenár.

