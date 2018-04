Film o Márii Terézii za 6 miliónov trhal minulý rok rekordy. Teraz prišlo prekvapenie

V úspešnom veľkovýpravnom filme o panovníčke Márii Terézii, ktorá vznikla pri príležitosti tristo rokov od narodenia osvietenej panovníčky, si zahrali aj slovenskí herci – príležitosť dostali Petra Polnišová (41), Táňa Pauhofová (33), Rebeka Poláková (31), Zuzana Mauréry (48), Alexander Bárta (41) či Milan Ondrík (37).

Všetci si pochvaľovali, že zažili filmovačku ako v Hollywoode. „Prvýkrát zažívam ozajstnú filmovačku, takú so všetkým, čo k tomu patrí. Servis je naozaj super. Na niektorých miestach sme mali k dispozícii aj karavan. Nie je to však žiadny luxus ani márnotratnosť. Keď čakáte na záber, ktorý budete natáčať o tri hodiny, je skvelé, že sa máte kde zložiť,“ priznal nám vtedy Alexander Bárta.

Na pľaci to vyzeralo zaujímavo, pretože tam znela angličtina, maďarčina, nemčina a slovenčina.

„Jeden kolega Maďar povedal niečo v rámci improvizácie. Samozrejme, vôbec som netušila, že povedal niečo mimo scenára, tak som ďalej hrala odušu a hovorila svoj text. Potom sme sa na tom veľmi smiali,“ povedala nám s pobavením Petra Polnišová.

Dvojdielny film, ktorý zhltol 6 miliónov eur totiž vznikal v koprodukcii verejnoprávnych televízií Česka, Maďarska, Rakúska a Slovenska.

Už sa píšu scenáre

RTVS teraz oznámila, že snímka, ktorá lámala rekordy sledovanosti mieri do sveta. Vysielacie práva k dvojdielnej minisérii Mária Terézia totiž kúpila talianska verejnoprávna televízia RAI, francúzska televízia ARTE pre Nemecko a Francúzsko a licencia sa taktiež predala do Mexika.

Programový riaditeľ televíznej časti RTVS Tibor Búza sa v Cannes zúčastnil medzinárodného rokovania o pokračovaní Márie Terézie. „Momentálne sme v štádiu vývoja ďalších dvoch epizód. Scenáre by mali byť hotové do konca roka. Začiatok nakrúcania je plánovaný na rok 2019 a v tom istom roku na Vianoce by sa mali objaviť na obrazovkách RTVS, ČT a ORF. Záujem pokračovať prejavila aj maďarská verejnoprávna televízia,“ povedal Tibor Búza.

