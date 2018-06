FOTO: Andera z Košíc zlákali za veľkú mláku. Pozrite sa, ako si legendárny humorista užíval Ameriku!

Nebolo to prvýkrát, čo sa vtipný dôchodca vybral na ďalekú cestu. „V Amerike som už bol veľakrát, no naposledy je to už aj dvanásť rokov. Chcel som vidieť priateľov, ktorí ma tam pozvali na turné. Podebatovali sme, zasmiali sme sa a bolo to úžasné. Keď človek vystupuje mimo svojej vlasti a ľudia prídu na vystúpenie, treba si to vážiť,“ tvrdí ľudový zabávač.

Divák ako divák

Aj vďaka svojmu humoru precestoval kus sveta a tvrdí, že divák je rovnako skvelý ako doma aj v zahraničí. „Keď vystupujete mimo republiky toľkokrát, ako ja som vystupoval, či už to bolo v Amerike, v Kanade, v Srbsku, v Sovietskom zväze bývalom alebo na Ukrajine, v Nemecku, je to stále ten istý divák ako na Slovensku.

Divák, ktorý má rád ľudový humor. Ktorý presne vie, kto príde a čo ho čaká. Od prvej chvíle si navzájom rozumieme. „Moji fanúšikovia sa vôbec nelíšia ani tu a ani v zahraničí. Sú presne takí istí. Majú radi tento humor. Na druhej strane treba povedať, či je to fanúšik v New Jersey, v New Yorku, v Brisbane, v Melbourne alebo v Prešove a v Košiciach, to je na tom krásne a vzácne, že každý sa smeje na niečom inom. Na niečom viac, na niečom menej. Ale humor je stále rovnaký, tak ako fanúšik“ pochvaľoval si odozvu na vystúpenia.