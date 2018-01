FOTO: Bolesť na pľaci. Svoje o tom vie aj Anna Javorková, so zlomenou rukou odohral predstavenie aj Milan Ondrík

Sympatická herečka Anna Javorková (65) momentálne žiari v seriáli Vlci, kde jej prischla úloha kontroverznej Dagmar Kráľovičovej, špekulantky a najímačky bielych koní. Členovia štábu si pochvaľujú jej profesionálny prístup. Pred Vianocami ochorela, no pracovať neprestala a namiesto péenky sa radšej poctivo liečila bylinkovými čajmi. „Hoci sa necítila dobre, trápila ju chrípka, prišla na nakrúcanie a odohrala obrazy, ktoré mala naplánované, aby neurobila škrt produkcii,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia. „Nemuseli sme obvolávať iných hercov a meniť natáčanie, ktoré je už presne naplánované,“ pochvaľoval si člen štábu.

Nenechala ich v štichu

Podobný prípad je Zdena Studenková (63). Herečku už dlhší čas trápi koleno a ukrutné bolesti ju dohnali až na operačný stôl. V auguste podstúpila totálnu endoprotézu, čiže úplnú náhradu kĺbových plôch kolena. Začiatkom septembra sa však už posadila za pult v relácii Inkognito. S bolesťami kolena navyše odohrala aj predstavenie Leni v SND. Nikto z divákov nezaregistroval, ako sa herečka stále nenápadne opiera raz o stoličku, stôl či o sedačku. „Divák mal pocit, že tak to je v scenári,“ dozvedeli sme sa v divadle.

Pracovné úrazy

Ani v prípade Milana Ondríka (37) si diváci nevšimli, že v hre Rivers of Babylon má obviazanú ruku naozaj zlomenú. Zranenie si spôsobil, keď pri skúške boxoval v boxerských rukaviciach a zlomil si kosť. Aj Ján Koleník (38) počas jedného z predstavení nebezpečne spadol a zranil sa. Dohral v bolestiach a ani potom nepoľavil v práci. „Mám narazené rebrá. Spadol som v divadle. Nič vážne, neohrozuje to výrobu ani predstavenia,“ priznal vtedy. Pri generálke Let’s Dance sa zase vážne zranila herečka Petra Vajdová. Predstavenie v SND síce zrušila, v tanečnej súťaži však chcela pokračovať. No bolesť bola taká veľká, že napokon predsa len zo šou odstúpila.