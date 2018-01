FOTO: Celeste Buckingham nám ukázala svoje kráľovstvo. To, od čoho je závislá, vás prekvapí!

Speváčka nás pustila k sebe domov. Hneď po prekročení prahu jej bratislavského bytu, ktorý je, mimochodom, na dvadsiatom treťom poschodí, bolo vo vzduchu cítiť históriu a niekoľko kultúr zároveň. Niet sa čomu diviť, veď Celeste má iránsko-ruské korene a príbuzných má na viacerých miestach sveta.

„Neľakajte sa, ja som závislá od starožitných vecí,“ povedala nám ako prvé so smiechom, keď sme vstúpili do jej kráľovstva. Keď sa Celeste pred pár rokmi presťahovala na Slovensko, drahocenné kúsky ani náhodou nechcela nechať v Amerike. „Mama navrhla, aby sme zistili, či a ako by sa dali premiestniť. Napokon mi ich previezla firma v obrovskom kontajneri "opisuje speváčka. „V maminej, teda iránskej kultúre by mal mať každý svoj prvý iránsky koberec, keď sa rozhodne osamostatniť. Už oddávna to u nich malo väčší význam, než uložiť peniaze do banky. Koberce sú vždy kvalitné a ručne vyrobené. Čím starší, tým vzácnejší. Takže keď budem mať štyridsať rokov, budú mať moje koberce vyššiu hodnotu ako všetko v celom byte.“