FOTO: Dara navliekla prsia do plaviek z hadej kože. Tento nápad ale...

Dara Rolins predĺžila svojej dcére letné prázdniny a po júlovom výlete do Emirátov ju vzala ešte na dovolenku do slnečného Španielska. Zo školy jej pekne ukrojila aj v januári, keď sa vybrali na mesiac na Bali. Všetkých, ktorých trápilo, že sa Laura ulieva, speváčka vtedy upokojila, že do batožiny sa vošli aj učebnice. A na konci školského roka oznámila, že dcéra mala samé jednotky.

V prvý septembrový týždeň sa škola len rozbieha, takže na učebnice mohli pokojne zabudnúť.

Milovníčka zvierat

Dara sa teraz pochválila zo Španielska fotografiou postavy ako lusk v dvojdielnych plavkách z hadej kože. Aj keď Dara rada trčí z davu, ochranárov a citlivé povahy treba upokojiť, že na Darinom vzťahu k zvieratám sa nič nezmenilo, je to len potlač. Plavky jej vraj vybrala Laura so slovami: "Maminko kup si je, ty nejsou pravý. To je totiž styl."

To, že Lola má zmysel pre štýl a Dara zasa vraj môže obliecť plavky aj po babičke a bude vyzerať dobre, okamžite ocenili fanúšikovia, ktorí nešetrili chválou. Fotografi potvrdia, že zdvihnuté ruky robia lepšiu postavičku. Ale Dara si môže dovoliť tie ruky aj spustiť.... Čo poviete?