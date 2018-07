FOTO: Dcéra speváka a exporotcu SuperStar Matěja Rupperta predviedla na ulici hysterický záchvat!

Deti sa dokážu postarať o poriadne krušné chvíle a svoje by o tom vedel povedať aj líder kapely Monkey Business. Matěj Ruppert sa v spoločnosti manželky Terezy a dcér vybral na rodinný výlet do Karlových Varov. Kvôli filmovému festivalu sa to tam celebritami len tak hemžilo a ani rodinka Matěja nezostala nepovšimnutá. No spevák by bol určite v tomto prípade radšej, keby si ich nikto nevšimol. Dôvod? Za všetko môže jeho staršia dcéra Anežka...

Pohoďák

Tá totiž chytila „rapeľ“ priamo na ulici. Rodičom sa s obrovským plačom hodila o zem a vytvorila okolo seba rozruch. Nevedno, čo malú slečnu tak vytočilo. Jedno je však isté, otecko sa zachoval ako typický chlap – riešenie celej situácie nechal na pleciach svojej manželky Terezy, o ktorej sa kedysi vyjadril, že je „vodcom svorky“. Tá dohovárala, respektíve ťahala zo zeme umrnčanú Anežku, a v druhej ruke zvládala držať malú Marušku, ktorá ešte nevie chodiť. Matěj sa všetkému prizeral, očividne si mysliac, že takúto situáciu zvládne lepšie žena ako muž.