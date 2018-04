Foto: Herečka Anna Javorková popiera zákony starnutia. Čím staršia, tým krajšia

Anna Javorková sa na obrazovky vrátila pred pár rokmi a odvtedy strieda jeden seriál za druhým. Napriek rôznym charakterom, ktoré stvárňuje, vyzerá vždy božsky. Keď sa posadí do maskérne, dá sa ochotne „prerobiť“ tak, ako si rola vyžaduje, no ako každá žena, aj ona sa chce vždy páčiť, a tak občas vizážistkám kafre do práce. Zo zákulisia vieme, že hoci na pľaci nepestuje hlboké priateľstvá, jej profesionálny prístup všetkým uľahčuje život.

Muži ju poriadne potrápili

Predstava, že krásnym herečkám, ako je aj Anna Javorková, ležia muži s obdivom pri nohách a chcú s nimi prežiť celý život, je len zdaním. Medzi jej osudové lásky patrili dvaja režiséri a obaja ju opustili kvôli jej kolegyniam. Najskôr prežívala veľkú lásku s Petrom Opáleným, ten sa počas ich vzťahu zaplietol s herečkou Sylviou Turbovou.

Prežila s ním síce románik, ale iba krátky, lebo jej skutočná láska bola v Prahe, kam sa aj odsťahovala. Anna Javorková sa vraj z rozchodu nevedela dlho spamätať. O dva roky neskôr stretla Vladimíra Strniska, ktorého si zobrala za manžela a majú spolu dcéru Helenu. Lenže aj tento režisér sa zahľadel do jej kolegyne, Ingrid Timkovej. Po rokoch sa z nich stal aj oficiálny pár. Krásna Anna Javorková síce prežila riadne trampoty s láskou, no dnes stojí hrdá a krásna pred kamerou.