FOTO: Ivana Gottová zreje do krásy. Čím staršia, tým krajšia!

Pred oltár ho dostala ako jediná a aj keď zo začiatku tomuto vzťahu nikto nedával veľké šance, opak sa stal pravdou. Ivana sa stala jeho múzou, oporou a zrejme aj hnacím motorom, keďže je od Karla mladšia o rovných tridsaťšesť rokov. Ako jediná mu porodila dve dcéry, ktoré maestra ženú taktiež dopredu. Veď pri jedenásťročnej Charlotte Elle a deväťročnej Nelly Sofii to ani inak nejde...

Stála podpora

Ivana, ktorá vyštudovala strednú zdravotnícku školu odišla na tri roky po škole do USA, kde pracovala ako opatrovateľka. Po návrate prijala ponuku produkčnej istého divadla a do cesty sa jej postupne dostal sám veľký Karel Gott. Podľa jej tvrdení z neho nebola hneď paf, láska a sympatie prichádzali neskôr. No zo slov Ivany to stále pretrváva a svojho manžela miluje až za hrob. Neprajníci však na to majú iný názor, no pravdou zostáva, že reči sa hovoria a chlieb sa je...

