FOTO: Ktorá Slovenka sa o pár dní zoznámi s Meryl Streepovou? Je to herečka, ktorú nechceli na VŠMU!

Áno, k nášmu jedinému Oscarovi pribudne možno ďalší. Na najlepší cudzojazyčný film je totiž nominovaná tragikomédia v hlavnej role s herečkou, ktorá sa narodila na Slovensku. A hoci Alexandra Borbély (32) žije v Budapešti, hrdo sa k nám hlási. Po tom, čo „jej“ film O tele a o duši získal hlavnú cenu na Berlinale, sa s rozhovormi, samozrejme, roztrhlo vrece. A Saša nikde nezabudla zdôrazniť, že vyrastala na Slovensku. Bohužiaľ, na VŠMU sme ju neprijali, tak odišla do Budapešti. A spravila tam svetovú kariéru. Veď Zlatý medveď z Berlinale je čosi ako európsky Oscar!

Títo tam budú s ňou

Saša sa na Oscaroch ocitne v skvelej spoločnosti. Veď medzi nominovanými je napríklad Meryl Streepová alebo Gary Oldman (59). Herce, ktorý hral Draculu či krstného otca Harry Pottera Siriusa Blacka, je majster prevlekov. Nomináciu teraz dostal za

fenomenálneho tučka, politika Churchilla. V mužskej kategórii je najväčším favoritom. A nielen preto, lebo kvôli laxetovej maske musel byť v maskérni každý deň o tri hodiny dlhšie než jeho kolegovia.

Jeho najväčším rivalom bude Daniel Day Lewis (60), ktorý má jedného zo svojich troch Oscarov zhodou okolností takisto za rolu politika, prezidenta Lincolna. Teraz je nominovaný za Niť z prízrakov. Bohužiaľ, charizmatický herec ohlásil, že to bude jeho posledný film. Prečo končí, to však neprezradil. Povedal len, že je to z osobných dôvodov.

Oscarovú zbierku si možno rozšíri aj Meryl Streepová (68), rekordmanka v počte oscarových nominácií. Zlatú šošku mala šancu dostať devätnásť ráz a tri razy ju premenila. Uvidíme, či bude zase úspešná.