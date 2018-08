FOTO: Mária Vaškovičová ukázala veľkolepú záhradu.Tu sa cíti stále ako na dovolenke

Keď manželia Vaškovičovci hľadali miesto, kde postavia dom, vybrali si mierny kopec neďaleko Bratislavy s krásnym výhľadom na okolie. Z jednej z terás sa im dokonca ponúka pohľad na zrúcaniny hradu Pajštún. „Môj manžel vždy hovoril, že k domu jednoducho veľká záhrada plná zelene patrí – opticky aj psychologicky. Všetko premyslel a jeho zásluhou sme doma ako na dovolenke, je tu veľký pokoj,“ hovorí Mária Vaškovičová a prevedie nás po záhrade, v ktorej sa miestami cítite naozaj ako v obrovskom parku.

Vie aj latinské výrazy

„Manžel, hoci je bankárom, rozumie aj rastlinám. Postaral sa o všetko, dal navoziť dobrú zeminu, pretože na pozemku plnom kameňov by inak nič nerástlo. Postupne zasadil všetky stromy, kríky a založil trávnik aj úžitkovú záhradu. A dodnes sa o všetko stará, kosí trávnik, presádza, píli, orezáva, zabezpečuje postreky… Je to pre neho naozaj hobby, on vám v latinčine pomenuje všetko, čo nám okolo domu rastie,“ chváli polovičku autorka a organizátorka Krištáľového krídla, pre ktorú je záhrada naozaj miestom oddychu. „Nie, firemné veci tu neriešim, naučila som sa oddeľovať súkromie od povinností, ktoré sa dajú vybaviť aj v kancelárii,“ odpovedá na našu poznámku, že v takom prostredí sa musí dobre pracovať.

Srdcom záhrady je platan

Každý kút má svoju atmosféru, neprehliadnuteľný je hlavne nádherný platan. Rastie uprostred trávnika a najmä v lete poskytuje dostatok tieňa obývačke, aby do nej nepražilo slnko. „Občas pod ním aj ležíme a vnučka má na ňom zavesenú hojdačku,“ hovorí pani domu, ku ktorému patrí aj zimná záhrada a menší vnútorný bazén.

Podelili si to

„Muž sa stará o to, aby záhrada prosperovala a na mne je okrem starostlivosti o chod domácnosti a bežnej údržby domu aj zber úrody – jabĺk, rajčín, hrozna, zeleniny, jedlých gaštanov… Veľmi rada tiež suším bylinky a ovocie, ktoré sa len dá. Máme to podelené. Keď som žila s rodičmi, ktorí pracovali v poľnohospodárstve, naučila som sa všetko, kedysi som aj porýľovala celú záhradu. Dnes sa už len teším z toho, ako ju manžel upraví. Nabíja ho to energiou,“ hovorí.

Kvety vo vázach v dome sú plné vlastných kvetov zo záhrady. „Stále niečo kvitne, krokusy, narcisy, tulipány, potom afrikánky, ruže, medzitým sa preberú oleandre, tých máme asi 50. Teraz kvitnú ľalie a gladioly. Manžel mi hocikedy natrhá kyticu a prinesie hoci aj keď varím. Je to milé...“ uzatvára.

VIAC FOTOGRAFIÍ TU.