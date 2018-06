FOTO: Martin Šmahel v Austrálii neodolal a vzal do náručia...

Profesionálny model a tréner pred pár dňami vybehol na druhý koniec zemegule nabrať bronz a pozrieť fantastickú prírodu. Cesta nebola jednoduchá, zdolanie trasy Bratislava - Viedeň - Dubaj - Sydney - mesto Cairns až do Port Douglas predstavovalo vyše štyridsať hodín bez spánku. Stálo to však rozhodne zato.

Martin Šmahel nebol sám, spoločníka mu robil brat Miroslav.

Pochválil sa zážitkami, ktoré rozhodne nie sú každodenné. Lokalita Port Douglas je nabitá atrakciami - prejsť sa po nádhernej 7,5 kilometrovej pláži, potápať sa alebo navštíviť úžasný park s krokodíliou farmou Hartley's Crocodile Farm.

Pre milovníkov voľne žijúcich zvierat môže byť síce pohľad na krokodíla, ktorého zamestnanec dráždi kusom mäsa na šnúrke palice nepríjemný, ale turisti sa idú potrhať za efektnými zábermi. Rovnako je záujem o fotenie sa s chránenými koalami medvedíkovitými pred stenou, na ktorej je fototapeta lesa. A tomu neodolal ani Martin Šmahel.

Po dlhej ceste naspäť domov si nedal pauzu, aby predýchal časový posun ale vybral sa rovno na predvádzacie mólo. "Ledva som to stíhal z letiska ale stálo to zato," podelil sa s časovým stresom. To, čo predviedol na KONCI, odchádzajúc z móla, je naozaj efektné.