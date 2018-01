FOTO: No mohli si priať krajšiu SVADOBNÚ družičku? Darina dcéra Lola žiarila šťastím

Dara Rolins, ktorá odletela s dcérou Lolou začiatkom januára na Bali je v siedmom nebi. Aspoň tak to vyzerá podľa toho, aké fotografie s komentármi vešia na svoj instagram. Plánovaná cesta do exotiky, na ktorú sa extrémne tešili, sa hneď na začiatku skomplikovala a bolo treba aj sušiť slzy - odlet museli totiž mama s dcérou odložiť, pretože sa ukázalo, že Lola nemá v poriadku pas. Našťastie na nový dlho nečakali a dievčatá zamávali fanúšikom čoskoro z lietadla.

FOTO VNÚTRI: Fíha, pozrite sa, čo urobila Dara Rolins so svojím telom. Toto dokážete?

Každému, kto sa pozrie na zábery z Bali, musí byť jasné, že si obe užívajú maximálnu pohodu, hoci Dara nezabudla odkázať, že Lole pribalila aj učebnice a podávajú učiteľke hlásenia.

K svojim láskam sa pridal už aj Patrik Vrbovský a tak Dare nechýba vôbec nič. Pod fotku, na ktorej leží v hojdacej sieti napísala, že si konečne zvyká na to, že sa nemusí nikam ponáhľať.

FOTO VNÚTRI: Najintímnejší záber s Rytmusom, aký kedy Dara zverejnila! Prečo to urobila?

Povedali si áno

Bali sa pre trojicu bude spájať aj s výnimočným dňom, akým je svadba. Áno si povedali priatelia Dary a Rytmusa - vydávala sa jedna zo speváčkiných tanečníčok, Ľubica. Veľkú udalosť si vychutnávala aj Darina dcéra. Pri pohľade na jej tvár je jasné, že sa cítila spokojná a šťastná - skrátka družička ako lusk. Bude raz sledovať, ako jej mama povie áno Rytmusovi? Ktovie...

Dara sa mení

"Nechcem sa tu teraz hrať na extrémne duchovne založenú:). Áno, cvičím jogu a čím som staršia, tým mám väčšie pochopenie a toleranciu pre všetky možné emócie, vyznania, spôsoby a cesty sebapoznania etc. To nič nemení na veci, že realitu vnímam dosť konkrétne:). Ale jedno viem určite. Existujú miesta, kde sa cítite lepšie ako inde. Možno viac slobodný, ako keby vítaný:)...? Tak presne TAK sa cítim ja, tu na Bali," vyznala sa Dara tisíce kilometrov od Slovenska. Ešte jej ostáva čas, aby si plnými dúškami vychutnala všetko, čo Bali ponúka. Až do februára ju vraj nikto domov nedostane...