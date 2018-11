FOTO: Nechutnosť roka! Katke Knechtovej ukázal muž HOLÝ zadok. Jej reakcia vás dostane

Katka Knechtová je skvelá speváčka a rozhodne to nie je upäté dievča. Dokázala to aj ako porotkyňa SuperStar, keď sa blysla niektorými šťavnatými výrokmi. To, že si občas neudržala jazyk za zubami, sa jej párkrát vypomstilo. Napríklad, keď súťažiacemu Tomášovi Křižkovi povedala: ,,Ty si prototyp speváka, ktorý nemá cit a obávam sa, že nebudeš dobrý ani v posteli, keď takto spievaš. Ďakujem.“ A kauza bola na svete. Televízia tento Katkin úlet odvysielala. Čo ale neodvysielala, bolo, že sa poníženému mladému mužovi hneď ospravedlnila a on to aj prijal, hoci neskôr robil ramená a tvrdil, že to tak nenechá.

Katke počas SuperStar mnohí fandili, pre druhých bol jej humor a poznámky zasa sklamaním. Ktorý tábor je viac potešený čerstvým záberom, na ktorom je speváčka sklonená k nahému mužskému zadku, ťažko povedať. Reakcie sú rôzne. Isté je, že ona sa baví.

Už sa vám stalo, že by vám niekto len tak z ničoho nič ukázal zadok? Mne sa aj takéto veci dejú," napísala speváčka k fotografii na svojom instagrame k pánskemu nahému pozadiu s tetovaním "Je.ať Trnavu." "Toto je prosím pekne extrémny futbalový fanúšik, ktorý si po prehratom zápase Trnavy dal toto (a podotýkam takto zle) vytetovať na riťku. Zhodou okolností na tom istom zápase sedel aj tatér začiatočník, takže po prehratej stávke to zrealizovali hneď. Aaaaaa..." uzavrela. Veru, aaaaa...

