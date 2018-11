FOTO: TO nemyslí vážne! Známa slovenská herečka chodila po ulici v obliečke

Vždy usmiata herečka a speváčka sa stala účastníčkou štvrtej série šou Tvoja tvár znie povedome. Tam si preoblečení, masiek a líčení užila až-až. Rôzne kreácie skúšala aj v tínedžerskom veku. „V lete som napríklad nosila po ulici namiesto šiat obliečku na perinu. Zabalila som sa do nej ako do uteráka. Bola modrá, ale tú fotku neviem nájsť. Nosila som všetko možné bez problémov, nikdy ma nezaujímalo, kto a ako ma skritizuje a čo si kto o tom myslí. A to trvá dodnes,“ hovorí Zuzana.

Retro fotky Zuzany Haasovej nájdete v našej galérii.

Čierne oči, bledé pery

„Nikdy som nechcela vyzerať inak, ako som vyzerala – bacuľka ako Marilyn,“ priznáva so smiechom. V pätnástich sa líčila oveľa výraznejšie. Spomína, že jej mejkap pozostával hlavne z namaľovaných očí načierno, vraj čím tmavšie „šmuhy“, tým lepšie. Nosila čierne nechty a pery, naopak, zo zásady čím bledšie, tým lepšie.

„Ale mala som vtedy pätnásť,“ smeje sa Zuzana. „Na ruke som nosila hrdzavý prsteň z opracovaného kovu. Náramky boli vplyv ŠUP-ky, kam som chodila ako mladá herečka pomáhať a pózovať, keď som netočila alebo nehrala divadlo a mala čas. Bola som tam celkom často, lebo už aj profesor si myslel, že som žiačka školy,“ spomína.