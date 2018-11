FOTO: Neprehnala to?! Tehotná Meghan prišla na charitatívny večer. Chcela byť za peknú, ale...

Vojvodkyňa Meghan (37) sa spolu s manželom, princom Harrym, zúčastnili na charitatívnom podujatí The Royal Variety Performance v Londýne, výťažok ktorého ide na pomoc umelcom v Británii.

Prominentná budúca mamička bola opäť prirodzene stredobodom pozornosti. Nielen pre vystupujúce bruško, ale aj pre to, ako sa obliekla. Flitrovaný čiernobiely korzet za 1000 eur a dlhá čierna sukňa za 950 eur jej veľmi pristali. Tentokrát spropagovala prácu a vkus londýnskeho módneho salónu Safiyaa, ktorý sa pýši mimoriadne krásnymi, precízne ušitými dámskymi šatami. Ako vidieť, krajčírky sa skvelo popasovali aj s tehotenskou módou.

Zariskovala

Meghan, ktorá by mala svoje prvé dieťa priviesť na svet na jar budúceho roka pôsobila veľmi sviežo a ako vždy rozdávala úsmevy a pozhovárala sa aj s účinkujúcimi, ktorí sa postarali o program večera. Manželia prehodili pár slov s umelcami z muzikálu Hamilton ale aj so spevákmi zo skupiny Take That, s ktorými sa Harry celkom dobre pozná. Takmer všetci gratulovali Meghan k tehotenstvu.

Vojvodkyňa predviedla nedávno odvahu ale aj železnú výdrž, keď v ranom štádiu tehotenstva absolvovala cestu po Austrálii, Novom Zélande, Fidži a Tongu. Nalietala tisíce kilometrov a podala si ruky so stovkami ľudí, ocitla sa navyše na miestach, do ktorých by sa žena čakajúca dieťa možno nevybrala. Aj počas charitatívneho večera opäť ukázala, že nie je žiadna kvetinka. Večerná teplota v Londýne bola pomerne nízka, ona napriek tomu vyšla na ulicu bez kabáta, s holými plecami a chrbátom. Strach z prechladnutia, ktoré je v tehotenstve úplne zbytočnou záťažou pre organizmus, bol zjavne menší ako potreba byť príťažlivou.

