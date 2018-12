FOTO: Neuveríte, čo má v manželskej posteli bývalá misska Veronika Vágner Husárová!

Keďže s manželom Jurajom majú triapolročného synčeka Alexa, delia sa zatiaľ o rodičovskú spálňu s ním. Momentálne je v procese prerábania, takže bývalá misska nás pozvala do spálne, ktorá spĺňa jej predstavy o tej dokonalej. „Všetko je tu tak, ako sa mi to páči, aj farebne a materiálovo. Mám rada zemité tóny v obliekaní aj v bytovom dizajne a túto by som brala celú tak, ako je. Nevylučujem, že do vlastnej si zadovážim niektoré kusy z tohto showroomu, veľmi rada sem chodím,“ vysvetlila Veronika.

Neostáva čas

Bývalá modelka, ktorá dnes predvádza len príležitostne a najmä pre priateľov alebo v zahraničí, sa venuje šéfovaniu lifestylového magazínu a pracuje tiež ako eventová manažérka galérie. Je teda vyťažená mama, na časovo náročné rituály pred spaním nemá priestor. „Odkedy máme syna, neviem, čo je kúpeľ vo vani pred spánkom. Napustiť vaňu sa síce dá, ale relaxovať v nej nie. Malý zaspáva pomerne neskoro, má veľa energie. Čakať, kým zaspí, a potom dať vaňu sa mi nechce, je to už časovo nereálne. Kým Alex nespí, nie je to relax. Skúsila som to párkrát, ale stále mi chodil do kúpeľne, pýtal sa, čo robím, zasvietil svetlo, hral sa tam s autíčkom…“ povzdychne si so smiechom. Preto sa Veronika zvyčajne len rýchlo osprchuje a šupne do postele.

Uspáva

Ale v rodine nastolila rituál – pitie kamilkového čaju pred spaním. Všetci traja si ho vychutnajú v obývačke a potom sa presunú do spálne, kde Veronika syna uspáva. „Snažili sme sa naučiť ho, aby zaspával sám, ale nešlo to. Keď si s ním idem ľahnúť, rozprávam mu rozprávky, teda skôr sú to príbehy založené na našich rodinných udalostiach. Zvyknem mu zaspievať svoju obľúbenú pesničku z detstva Bola raz malá hviezdička. Len ten záver som ako dieťa nemala rada, lebo hviezdička umrela. Takže spievam, že spadla na zem,“ smeje sa modelka.

Levanduľujú

V spálni Vágnerovcov nenájdeme televízor. „Viem, že by som telku mala stále pustenú a pozerala ju z postele, čo nie je dobré. V spálni sa má spať a oddychovať,“ myslí si. Čo tam Veronike nesmie chýbať, je olej z levandule. „Má upokojujúce a liečivé účinky a pomôže človeku zaspať, ale ľahšie sa mi aj dýcha. Dokonca si levanduľu niekedy dávam do krémov a natriem si celé telo, keď chcem voňať aj počas noci. Ešte bez jednej veci nejdem spať – bez krému na ruky. Mám ho všade – na nočnom stolíku, v kabelke, v aute, v kancelárii, lebo mne sa veľmi vysušujú ruky. Aj manžel ich má extrémne vysušené, takže pred spaním si natriem ruky ja a hneď posúvam krém jemu. Tento z kozieho mlieka je výborný, má veľmi jemnú textúru, nie je mastný. Hneď sa vpije a hydratuje,“ ukazuje svoju vychytávku. K rituálom pred spaním patrí aj pretretie pier balzamom.

Autá pod vankúšom

Spálňu manželov „zdobia“ aj hračky. Na nočnom stolíku má svoje miesto plyšový sloník, jedna z najobľúbenejších Alexových hračiek na spanie. „Má ešte aj psíka a s nimi zaspáva. A, samozrejme, všade sú autíčka, ešte aj pod vankúšom. Máme tiež veľké auto, na ktorom sa malý vozí, takže ráno ma budí zvuk hracieho autíčka,“ smeje sa Veronika. Priznáva, že miluje spánok. „Alex je spáč, takže aj my sa vieme pri ňom vyspať. Budí sa niekedy počas noci, keď si odkope paplón alebo chce ísť cikať. Ja by som dokázala spať veľmi dlho, aj do desiatej. Radšej potiahnem s prácou do druhej-tretej nad ránom a potom si rada pospím. Vstávanie skoro ráno je pre mňa utrpenie. Chodievala som o siedmej na jogu, kým oni dvaja ešte spali, a bolo to super, naštartovalo ma to do dňa. Ale donútiť sa vstať je katastrofa.“

Na spanie má Veronika v zime rada obtiahnuté pyžamá, ktoré sú ako druhá koža, v lete si vystačí s košieľkami. „Milujem župany, veľké a huňaté! Niekedy keď vyjdem zo sprchy, ani sa neutieram, iba sa zabalím do teplého župana, vyhriateho z kúpeľňového radiátora, a vyschnem v ňom, čo môj manžel nechápe. K tomu si natiahnem ponožky alebo podkolienky a stane sa, že v župane aj zaspím, najmä v zime. Som veľmi zimomravá, stále mám studené ruky, takže sa rada takto zabalím.“

