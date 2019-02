FOTO: Neuveríte, čo si v kúpeľni užíva moderátorka Martina Mečiarová!

Známa blondínka má vlastný kúpeľňový rituál. V kúpeľni jej ráno robí spoločnosť šálka kávy, z ktorej si popíja popri skrášľovaní. „Ten zvyk mám už viac ako dvadsať rokov, ešte keď som bývala u rodičov. Maminke trochu trvalo, kým si zvykla, že si nosím kávu do kúpeľne a popíjam ju popri fúkaní vlasov. Rada si totiž dlhšie poležím v posteli, tak potom prirodzene nemám čas. No keď som niekedy na chvíľočku z kúpeľne odbehla, maminka mi šálku vzala a umyla a ja som si musela robiť druhú... No aj sestra to tak robí, mamka si teda postupne zvykla. Dodnes nechávam šálku ráno v kúpeľni a upracem ju odtiaľ, až keď sa vrátim z práce,“ smeje sa Martina.

VIDEO: Chcete mať pohľad bábiky ako Anna Amenová? Touto metódou vám ho vykúzlia!

Očistná seansa

Martina vraví, že v kúpeľni trávi optimálny čas. „Myslím si, že to nepreháňam, ani tam nie som málo. Večer to považujem za relax, keď už je doma tichšie, aj ja sa po ubehanom dni v kúpeľni ,stišujem‘. Keď nemusím ráno veľmi skoro vstávať, večer si doslova vychutnám odličovanie, sprchovanie, krémovanie celého tela, a keď viem, že si ráno budem umývať vlasy, dám si na ne na noc arganový olej. Je to aj taká očistná seansa. Nemám rada neporiadok – ani v byte, ani v sebe, ani na sebe, teda na tvári,“ vysvetľuje moderátorka appDay.tv. Keďže má rada poriadok, v kúpeľni má kozmetické produkty odložené a vždy vytiahne len to, čo práve potrebuje. „Kúpeľňa je tak stále uprataná a elegantná. Čím ďalej, tým viac na sebe badám, že mám rada menej vecí. Jednak sa lepšie udržuje poriadok a jednak mám pocit, že nie som zavalená haraburdím. V poslednom období mám aj novú záľubu – vyhadzovanie či rozdávanie vecí, ktoré som dlhšie nepoužila. Nie som typ ženy, ktorá má tridsať kabeliek, štyridsať rúžov a päťdesiat lakov na nechty. Kúpim si len to, čo potrebujem, a keď sa mi to minie, kúpim si nové.“

Koniec VRÁSKAM z vysychania pleti: Dajte si pozor na prehriaty a suchý vzduch v kancelárii!

Vitamín a marocké zlato

Martina si už roky dáva na tvár vitamín E. „Neverím predraženým krémom, ktoré hlásajú, že vyhladia vrásky za šesť dní. Myslím si, že vitamíny D, E a C sú bomba na pleť, preto pomerne často prepichnem éčkovú ampulku s olejčekom a dám si ho na celú tvár. Samozrejme, na noc, lebo je to veľmi mastné. Je to najlepší prírodný antioxidant a ešte aj redukuje vrásky. Na to použijem ešte nočný krém. Mám tiež rada arganový olej, je to takzvané tekuté marocké zlato, striedam tieto dve veci,“ prezrádza svoj trik. Ďalším obľúbeným produktom je kokosové maslo, ktoré jej doniesla z dovolenky v Chorvátsku sestra. „Milujem ho a natieram ho na celé telo, ruky, nohy, tvár. Ak by mi aj neliečilo telo, dušu určite. Už sa mi však míňa, tak ho hľadám cez internet. Určite nájdem aj v našich obchodoch inú verziu, aj keď práve toto má aj pekné balenie.“

Hladké, ale vysušené? Stačí sa pohrabať v chladničke a problém je zažehnaný!

Namáhaná pleť i vlasy

Tým, že roky kvôli vysielaniu používa veľa mejkapu a má citlivejšiu a suchšiu pleť, pleťovú kozmetiku Lancôme a odličovacie prípravky na citlivú pleť La Roche si kupuje v lekárni. „Zo sprchovacích gélov máme radi L´Occitane aj Rituals. S partnerom sme objavili túto značku pred niekoľkými rokmi v zahraničí. Teraz je to už aj u nás bežne dostupná kozmetika, ktorá pekne vyzerá, aj vonia, má dobrú konzistenciu a je na prírodnejšej báze. Penové sprchovacie gély u nás obdivovala celá rodina, tak sme ich počas Vianoc mnohých voňavo potešili. A deťom sa páčia tie praskajúce sprcháče,“ vraví so smiechom. Na vlasy, ktoré denne tepelne upravuje, roky používa šampón od Kerastase a od Joico masku, balzam na končeky vlasov a sprej pred fúkaním a žehlením. „Nie som zástanca toho mať za každú cenu čo najdlhšie vlasy so zničenými končekmi. Radšej kratšie, ale zdravé. Pravidelne si ich dávam strihať, používam Joico terapiu pred fúkaním a žehlením,“ vysvetľuje.

Nadmerne sa potíte? Nepchajte do seba už lieky, veď vám postačí ocot, vodka alebo zemiaky.

Srdcové vône

Parfumom je tiež verná. Má obľúbené tri značky. „Dior, Lancôme a YSL, prípadne ešte Guerlain. Som veľmi citlivá na vône, spájajú sa mi so silnými životnými udalosťami alebo zážitkami. Existuje jeden, ktorý keď zacítim, prebehne mi mráz po chrbte, lebo sa mi spája s obdobím pôrodu a mojím synčekom. A úplnou tutovkou je Ramon Monegal, ten sa mi spája s Marekom. Bol to prvý parfum, ktorý som od neho dostala. Úplne sa trafil. Je nádherný, púdrový, elegantne čistý. Zatiaľ som nenašla nič v našich parfumériách, čo by sa mu čo len trochu podobalo. Je ho ťažko zohnať, a preto si ho tak šetrím.“ Stačia štyri rúže „Už, chvalabohu, nemusím tráviť hodiny v parfumériách a vyberať si z desiatok odtieňov a značiek. Boli časy, keď som aj hodinu mala na ruke zo sedem odtieňov a zvažovala, ktorý je ten pravý. A doma rozmýšľala, či som predsa len nemala vziať ten druhý. Dnes vystačím so štyrmi, a keď potrebujem piaty, zmiešam si niektoré dva dokopy. Potom mi ľudia obdivujú, aký mám pekný odtieň,“ smeje sa. „Moje obľúbené farby sú telový, púdrovoružový – ten ma zjemňuje, ostrý červený – lebo sa hovorí, že by ho mala mať každá dáma, a lososový na bežný deň.“

Ohúrte v lete hladkou pokožkou ako miss Jeanette Borhyová a modelka Simona Krainová

Neuveríte, čo raňajkuje Zuzana Vačková v kúpeľni!

Sama na Valentína? Zmeňte to! Ukážeme vám, ako