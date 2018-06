FOTO: Objavili sme retro zábery Zuzany Mauréry. Verili by ste, že kedysi sa vedela takto šialene odviazať?

Herečka Zuzana (49), ktorú môžete momentálne vidieť v obľúbenom seriáli Oteckovia, kde hrá zvodnú riaditeľku škôlky, nikdy nepatrila k ženám, na ktorých by ste vedeli spočítať všetky kosti. Vždy bola skôr krv a mlieko. V poslednom čase však výrazne schudla a vyzerá senzačne! Pri pohľade na jej dobre udržiavanú figúru by málokto uveril, že v septembri oslávi už päťdesiate narodeniny.

Herečka sa k téme chudnutia už nechce vyjadrovať, vraj je dosť stará na to, aby niekto riešil jej kilá. Pred dvoma rokmi však výrazne schudla vďaka upravenému jedálnemu lístku a cvičeniu vo fitku pod dohľadom trénera. Okrem toho má roky blízky vzťah k tenisu a táto kombinácia zrejme funguje.

Týždeň v jednom svetri

V mladosti ju vraj bavilo vyhrať sa so svojimi outfitmi. Dnes ju to už neláka. Keď príde do práce, musí sa aj tak prezliecť do kostýmu, veľa času strávi v aute, takže fintiť sa je pre ňu zbytočné. Navyše jej nekonfekčnej postave nesedí všetko a veľakrát sa sama sebe v zrkadle nepáči. Naopak, ak jej niečo svedčí a ešte sa v tom cíti pohodlne, dokáže chodiť aj týždeň v jednom svetri. V každom prípade, hoci robiť šatami dojem ju nenapĺňa, keď sa objaví v spoločnosti, vždy je dokonale nahodená a nikdy to nepreženie.