FOTO: Paľo Habera ako ste ho nevideli. V rukách drží poriadne...

Spevák opäť ukázal, že sa vie postaviť aj k fyzickej robote, nie je len frajerom do obleku na červený koberec alebo do posilňovne či na golfové ihrisko. Vzal do rúk kosu a chytil sa oholiť trávnik na záhrade. K fotografii na instagrame pripojil komentár: "Späť v realite. Nejaké otázky?"

Dočkal sa rôznych. Hlavne dámy si pozvali zdatného porotcu k sebe domov: "Čau Pavol, ide ti to skvele. Prosím ťa, máš zajtra čas? Potrebujem pokosiť záhradku na cca 10 hektároch," iná zasa napísala: "Aj nám treba pokosiť za domom. Prídeš?", ďalšiu zaujímalo, čo robí v sobotu a koľko berie na hodinu.

Takto sa to nerobí

Chlapi k sebe domov konkurenciu nechceli, zaujímalo ich niečo iné: "Áno, otázka je, prečo si nezabezpečíte záhradníka, keď máte toľko...!" alebo koľko má kosa koní a čo to má za čudný tvar. Poniektorí zhodnotili aj to, že takto sa kosa nedrží, pretože ju treba ťahať pri zemi, objavili sa aj starosti o zdravie jeho chrbáta.

